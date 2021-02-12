Milli boksörlerden Macaristan'da 2 altın, 2 bronz madalya - Son Dakika

Milli boksörlerden Macaristan'da 2 altın, 2 bronz madalya
12.02.2021 22:47
65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda milli boksörlerden Buse Naz Çakıroğlu ile Busenaz Sürmeneli altın, Necat Ekinci ve Berat Acar ise bronz madalya kazandı.
65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda milli boksörlerden Buse Naz Çakıroğlu ile Busenaz Sürmeneli altın, Necat Ekinci ve Berat Acar ise bronz madalya kazandı.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Debrecen şehrinde düzenlenen organizasyonun kadınlar 51 kilo finalinde Buse Naz Çakıroğlu, Hırvat rakibi Nikolina Cacic'i, 69 kilo finaline ise Busenaz Sürmeneli, Fransız rakibi Emilie Sonvico'yu mağlup ederek şampiyon oldu.
Öte yandan, erkekler 69 kiloda Necat Ekinci ve +91 kiloda Berat Acar da turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
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