Son Dakika Haberleri: Milli boksörlerden 7 madalya

Milli boksörlerden 7 madalya

6 saat önce

Çekya'da düzenlenen Uluslararası Elit Boks Turnuvası'nda Türk sporcular, 5 madalya kazandı.

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Çekya'da düzenlenen Uluslararası Elit Boks Turnuvası'nda Türk sporcular, 5 madalya kazandı.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Usti nad Labem kentindeki organizasyonda milli sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonada kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:
Altın madalya:
69 kilo: Busenaz Sürmeneli
51 kilo: Busenaz Çakıroğlu
Gümüş madalya:
69 kilo: Necat Ekinci
60 kilo: Sema Çalışkan
Bronz madalya:
75 kilo: Şennur Demir
75 kilo: Serhat Güler
64 kilo: Tuğrulhan Erdemir
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:30 Kaynak: AA
Türkiye, Gümüş, Spor
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