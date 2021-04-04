Milli boksörlerin bulunduğu kampta, Kazakistan takımında Kovid-19 vakalarına rastlandı - Son Dakika

Milli boksörlerin bulunduğu kampta, Kazakistan takımında Kovid-19 vakalarına rastlandı

04.04.2021 20:37
Milli boksörlerin bulunduğu kampta, Kazakistan takımında Kovid-19 vakalarına rastlandı, System.String[]

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, Trabzon'da yaptıkları kampta Kazakistan takımının sporcu ve antrenörlerinde Kovid-19 vakalarına rastlanmasıyla ilgili "Maalesef son gün Kazakistan takımında 2 antrenör ve 1 sporcuda pozitif vaka çıktı.

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, Trabzon'da yaptıkları kampta Kazakistan takımının sporcu ve antrenörlerinde Kovid-19 vakalarına rastlanmasıyla ilgili "Maalesef son gün Kazakistan takımında 2 antrenör ve 1 sporcuda pozitif vaka çıktı. Burada herkes pozitif vakaları sanki boksörler çıkardı, diye düşünüyor. Burada önlem almayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüdür." dedi.

Cahit Süme, AA muhabirine yaptığı açıklamada 22 Mart'tan itibaren Trabzon'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampta olduklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Milli sporcularımızda sıkıntı yok. Kazakistan'la kamptaydık, son hafta da Ukrayna katıldı. Bütün takımlar teste girerek kampa katıldı. Hepsi negatifti. Bütün önlemleri milli takım olarak aldık. Antrenmanda temasa da dikkat ettik. Maalesef son gün Kazakistan takımında 2 antrenör ve 1 sporcuda pozitif vaka çıktı. Burada herkes pozitif vakaları sanki boksörler çıkardı, diye düşünüyor. Burada önlem almayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüdür. Aşçısından büro memurlarına kadar içeri giren çıkan kimseye ateş ölçümü bile yapılmıyor. HES kodu sorgulanmıyor. Kalkıp da bunu bizim sporculara mal etmek kötü bir şey. İçeri girerken ateşe nasıl bakılmaz. Yemekhanede kaşık çatallar bile aynı yerde. Ayrı paketlenmemişti. Herkes aynı çatal kaşığa dokunuyordu. Bunun bile önlemi yoktu."

Kazak antrenörün ateşli bir şekilde tesislere girdiğini, önlem alınmadığı için de ateşine bakılmadığını belirten Süme, "Görevliler ateşe baksa hemen olay anlaşılacak. Bizler şu an evimizde karantinadayız. Genel müdürümüz Mehmet Baykan'la görüştük. Birkaç gün evlerimizde kalmamızı ve daha sonra teste gireceğimizi iletti. Olimpiyata 2 ay kaldı. 10 gün evde yatmamız madalya beklediğimiz olimpiyata beklentisiz gitmemiz anlamına gelir. Sonuçta orada hedefimiz madalya kazanmak." ifadelerini kullandı.

Kazakistan, Trabzon, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli boksörlerin bulunduğu kampta, Kazakistan takımında Kovid-19 vakalarına rastlandı - Son Dakika Spor


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