Milli boksörlerin Kastamonu kampı sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli boksörlerin Kastamonu kampı sona erdi - Son Dakika Spor

Milli boksörlerin Kastamonu kampı sona erdi

6 saat önce

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu'daki kampı tamamlandı.

Milli boksörlerin Kastamonu kampı sona erdi, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu'daki kampı tamamlandı.

Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan sporculardan 52 kiloda Batuhan Çiftçi, 57 kiloda Hakan Doğan, 63 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 69 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Serhat Güler, 81 kiloda Bayram Malkan, 91 kiloda Mücahit İlyas ve +91 kiloda Eren Uzun, olimpiyat elemelerinde Türkiye'yi temsil edecek.

Milli takım başantrenörlerinden Seyfullah Dumlupınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Şu anda Türkiye'deki hazırlıklarımızı tamamladık. Yarın Londra'ya gidiyoruz. Son hazırlıklarımızı orada yapacağız. 12 günlük bir kampımız olacak." diye konuştu.

Elemelerde 4 milli boksörün seri başı olacağını aktaran Dumlupınar, "Bu, bizim için çok büyük bir avantaj. Yani 2 maçta vizeye gitme ihtimalimiz var. Bu da bize iyi bir motivasyon getirdi. İnşallah amaçladığımız, hesap ettiğimiz vize sayısına ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kastamonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Önder Özen: Ersun Yanal ile yolların ayrılması yanlış
54 maçta 27 galibiyet alabilen Ersun Yanal, sadece Cocu ve Koeman'ı geçebildi Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası 6 isim öne çıkıyor! İşte hoca adayları İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 01:14:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli boksörlerin Kastamonu kampı sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]