Milli Boksörün Pasaport Mücadelesi

TÜRK kickboks tarihinin yetiştirmiş olduğu en büyük yeteneklerden biri olan milli sporcu Erkan Varol, Iğdır Valiliğinin imza engelini aşabilirse Yunanlı Mike Zambidis ile unvan maçına çıkacak.





TÜRK kickboks tarihinin yetiştirmiş olduğu en büyük yeteneklerden biri olan milli sporcu Erkan Varol, Iğdır Valiliğinin imza engelini aşabilirse Yunanlı Mike Zambidis ile unvan maçına çıkacak.



Bugüne kadar karşısına çıkan birçok Türk dövüşçüyü nakavtla yenen Yunanlı Zambidis, 16 Şubat'ta ülkesinde karışlaşacağı Erkan Varol için antrenmanlarını sürdürüyor. Bu zorlu mücadeleye katılacak Varol ise Iğdır Valiliğinin imza engelini aşmaya çalışıyor. 2015 yılında Güney Kıbrıs'ta karşılaştığı Zambidis ile çekişmeli bir müsabaka geçiren ve sonrasında mağlubiyet alan Varol, Yunalı rakibinin karşısına ikinci kez çıkmaya hazırlanıyor.



Bu rövanş maçının bir unvan maçı olduğunu vurgulayan Erkan Varol, "Yaklaşık 20 yıldır bu sporun içindeyim. Dünyanın her yerinde dövüştüm. Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluklarım var. Birçok belediye adına dövüşlere katıldım. Şanlı Türk bayrağını her yerde dalgalandırdım. 2015 yılında karşılaştığım Yunanlı rakibime ringi dar etmeme rağmen haksız bir yenilgi verildi. Şimdi bunun rövanş maçı için 16 Şubat'ta Yunanistan'ta ringe çıkacağım. Bu kez memlemetim Iğdır adına dövüşeceğim. Ama ne gariptir ki Iğdır Valiliği pasaport almam için imza atmıyor. Rakibim maça delice hazırlanırken benim elimde evraklar pasaport almak için İstanbul, Ankara ve Iğdır arası mekik dokuyorum. Bunun kuralı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden talep formu alınır ve Vali Bey de bunu imzalar. Ama bunu Vali Bey'e anlatamadım" diye konuştu.



Valiliğin imza engelini aşamadığı takdirde Yunanistan'a gidemeyeceğini sözlerine ekleyen Erkan Varol, devlet büyüklerinin yardımına ihtiyacı olduğunu söyledi.



Bu maçın 124 ülkede yayımlanacağını ifade eden Varol şöyle konuştu: "16 Şubat'taki dövüş için 14 Şubat'ta Yunanistan'da olmam lazım. Ama pasaport çıkartamıyorum. Vali Bey imza yetkisinin olmadığını söylüyor. Kenisine böyle bir yektisinin olduğunu ve tüm yurt dışı maçlarına aynı prosüdürle gittiğimi söyledim. Organize posterini getirdim. Federasyonu aradık, ne avrak istediyse getirdim. Ama olmadı. Spor Bakanlığı amatör sporcular için vize verir. Profesyoneller için Valilik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden talep formunu imzalar ve bünde nüfus müdürlüğünden alacağım gri pasaportla Yunanistan'a gidip maçıma çıkacağım. Günlerdir antrenman yapmayıp bunun mücadelesini veriyorum. Rakibimin sürekli yaptığı antrenman videoları geliyor. Ben bu maça çıkamazsam rezil oluruz. 'Türk dövüşçü, Yunanlı rakibinin karşısına çıkmaya korktu' denir. Bu maça çıkıp Türk'ün gücünü göstereceğim. Devlet büyüklerimden bu konuda yapdım istiyorum. Rakibim delice antrenman yaparken ve pasaport almak için mücadele veriyorum. Çok yazık."



Öte yandan Iğdır Vali Vekili Yunus Koç olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu müsabaka özel bir müsabaka resmi değil. Soporcunun, ilgili fededarasyondan görev kağıdı ve talep formu olmadığı için imzalanmamıştır" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Erkan Varol'un havaalanındaki görüntüsü



-Erkan Varol'un uçağa binmesi



-Erkan Varol'un konuşması



-Erkan Varol Valilik önünde



- Iğdır

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