Milli buz hokeyci Sidre Özer, bronz madalya kazandı

İsviçre'nin Lozan şehrinde yapılan Dünya Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları 3x3 Karışık Buz Hokeyi Disiplini'nde kadınlarda Sidre Özer bronz madalya kazandı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tarihi ana tanıklık ettiğimiz için son derece gururluyuz. Bugün Türk sporu, Lozan'da tarih yazdı. İlk kez yapılan bu disiplinde madalya alarak yurda dönüyoruz. Sporcularımızı tebrik ediyorum, sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize, kulüplerimize ve yöneticilerimize çok teşekkürler. ve en büyük övgüyü şüphesiz ki sporcularımızın aileleri hak ediyor" dedi.