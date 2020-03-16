Milli buz patenci Masal, "Altın Kitap"a giren ilk Türk kızı oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli buz patenci Masal, 'Altın Kitap'a giren ilk Türk kızı oldu - Son Dakika Spor

Milli buz patenci Masal, "Altın Kitap"a giren ilk Türk kızı oldu

6 saat önce

Artistik Buz Pateni Milli Takımı'nın en küçük sporcusu Masal Oran, Avrupa'da kazandığı birinciliklerle "Golden Book"a (Altın Kitap) kendi kategorisinde adını yazdıran ilk Türk kız sporcu oldu.

Milli buz patenci Masal,

Artistik Buz Pateni Milli Takımı'nın en küçük sporcusu Masal Oran, Avrupa'da kazandığı birinciliklerle "Golden Book"a (Altın Kitap) kendi kategorisinde adını yazdıran ilk Türk kız sporcu oldu.

İzmir'de Yasemin ve Soner Oran çiftinin çocuğu olarak 2010 yılında dünyaya gelen Masal, 6 yaşında bir alışveriş merkezinde buz pateni yapmaya başladı.

Buz patenindeki yeteneği dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinin Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti'ne yönlendirilen Masal, yine belediye kulübünün sporcusu olarak antrenör Gamze Güner ile çalıştı ve milli takıma girmeyi başardı.

Masal, "European Criterium" 2018-2019 müsabakaları kapsamında İtalya'nın Folgaria kentinde yapılan Avrupa Buz Pateni yarışmasında altın madalya alarak, kendi yaş kategorisinde Altın Kitap'ta yer alan ilk Türk kız buz patenci unvanını elde etti.

Avrupa'nın en başarılı buz patencilerinin yer aldığı ve 26 yıldır yayımlanan Altın Kitap'a adını yazdıran Türk sporcu, ayrıca 2019-2020 sezonunda yine "European Criterium" kapsamında Slovenya, Sırbistan, Bulgaristan'da yapılan müsabakalar sonucu genel klasmanda Avrupa birincisi olarak sezonu tamamladı.

"Hedefim olimpiyat"

Buz pateni pistinde her gün 3 saat çalışan Masal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altın Kitap'a girdiği ve Türkiye'yi başarıyla temsil ettiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Her Türk sporcu gibi önce milli takıma girmeyi istediğini söyleyen Masal, "İlk hedefimi gerçekleştirdim, ikinci hedefim de olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek ve İstiklal Marşı'mızı dinletmek." diye konuştu.

Bale, cimnastik, dans dersleri de alıyor

Masal'ın annesi Yasemin Oran ise "Uluslararası yarışlarda Türk sporcular iyi durumda. Buz patenine ilk başladığımızda böyle düşünmüyorduk ama biz de dünyaya açılıyoruz." dedi.

Masal'ın buz patenine büyük emek verdiğini aktaran Oran, şöyle konuştu:

"Bütün çocuklar uyurken biz 06.00'da uyanıyor ve 07.00'de buz pateni pistinde oluyoruz. Diğer çocuklar oynarken, yemek yerken, Masal antrenman yapıyor. Bazen çocukluğundan fedakarlık ettiğini düşünüp üzülüyorum. Yurt dışındaki başarılarından ise çok mutluyuz, gurur duyuyoruz. Altın Kitap'a giren ilk Türk kızı oldu. Türkiye'nin de gururu oldu. Bizim hedefimiz spora devam etmesi. Masal'ın hedefi ise olimpiyatlara gidebilmek."

Yasemin Oran, her gün buz pateninde çalışma yapan Masal'ın ayrıca bale, cimnastik ve dans dersleri de aldığını dile getirdi.

Buz Pateni Federasyonu İzmir Temsilcisi Neşe Olcay Hünerli, daha önce Altın Kitap'a yine İzmir'den Efe Cetiz'in girdiğini anımsatarak, "En iyi dereceyi alanlar arasında İzmir'den iki sporcumuz oldu. Hem İzmir hem de Türkiye adına gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:08 Kaynak: AA
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