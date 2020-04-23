Milli çekiççi Özkan Baltacı, antrenmanlarını evinin bahçesinde su matarası ile yapıyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli çekiççi Özkan Baltacı, antrenmanlarını evinin bahçesinde su matarası ile yapıyor (2) - Son Dakika Spor

Milli çekiççi Özkan Baltacı, antrenmanlarını evinin bahçesinde su matarası ile yapıyor (2)

6 saat önce

Milli çekiççi Özkan Baltacı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenmesine üzüldüğünü ancak bunun madalya almak için fırsat olabileceğini söyledi.

Milli çekiççi Özkan Baltacı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenmesine üzüldüğünü ancak bunun madalya almak için fırsat olabileceğini söyledi.

Milli atlet Özkan Baltacı, Kovid-19 salgını nedeniyle olimpiyatların 2021 yılına ertelenmesi ve evde geçirdiği sürece ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tokyo 2020'nin ertelenmesinin madalya almak için fırsat olabileceğine dikkati çeken Özkan, "Ertelenme kararını ilk duyduğumda doğrusu üzüldüm. Çünkü ben 2016 Rio Olimpiyatları'nı kaçırmış, olimpiyat hayali olan bir sporcuydum ve bu sene için kota almıştım. Çok ciddi hazırlıklar yapmıştım. Sağlık olsun. Moralimi bozmuyorum. Çünkü bu madalya almak için bir fırsat olabilir." dedi.

"Bu aralar özellikle 5 litrelik su matarasıyla çalışıyorum"

Özkan, İzmir'deki evinde çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirterek, "Haftanın 3 günü dışarıda büyük sahada, 4 günü evimin bahçesinde çalışıyorum. Bahçedeyken elime ne geçtiyse onunla çalışıyorum. Bu bazen bir ağırlık oluyor, bazen bir su matarası. Bu aralar özellikle 5 litrelik su matarasıyla çalışıyorum. Daha güvenli çünkü. Orijinal çekiçle çalışmam tehlikeli olabilir. Allah korusun, elimden kaçırmam durumunda çevre bina ve insanlara zarar verebilir." ifadelerini kullandı.

Ailesinin en büyük destekçisi olduğunu anlatan Özkan, "Bu süreçte ailemle vakit geçiriyorum. Ruhen iyiyim, moralim de gayet yüksek. Ev içinde de düzenli egzersiz yapıyorum. Bu antrenmanlar olimpiyatlara hazırlık evresindeki gibi olmuyor elbette. Normalde 3 dönümlük alanda çalışıyoruz ama salgın nedeniyle 10 metrekarelik evimin bahçesini kendime antrenman alanı yaptım. Çünkü formumuzu korumamız gerek. O açıdan düzenli çalışmaya devam ediyorum." diye konuştu.

"Antrenörlerimizle online iletişim kuruyoruz"

Milli çekiççi Özkan Baltacı, federasyon ve antrenörleriyle video konferans yoluyla düzenli görüştüğünü söyledi.

Antrenörleri tarafından kendisine gönderilen programlara harfiyen uyduğunu anlatan Özkan, "Bu süreç bittiğinde en iyi şekilde hazır olmak istiyoruz. Şu an daha çok çalışıyorum. 2021 yılına ertelenen olimpiyatlardan inşallah madalya ile döneceğim." şeklinde konuştu.

Özkan, vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınını yenebilmemiz için İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının almış oldukları tedbir ve kurallara lütfen uyalım. Uyalım ki bir an önce birlikte olalım, hep beraber spor yapalım. Onun için ben de 'Lütfen evde kal Türkiye' diyorum."

Milli çekiççi Özkan Baltacı, antrenmanlarını evinin bahçesinde su matarası ile yapıyor (2)

Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 03:11 Kaynak: AA

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