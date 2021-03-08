Milli çekiççi Özkan Baltacı, ilk kez katılacağı olimpiyatlarda madalya hedefliyor Açıklaması - Son Dakika

Milli çekiççi Özkan Baltacı, ilk kez katılacağı olimpiyatlarda madalya hedefliyor Açıklaması

08.03.2021 11:23
Milli çekiççi Özkan Baltacı, ilk kez katılacağı olimpiyatlarda madalya hedefliyor Açıklaması, System.String[]

Tokyo Olimpiyatları için kota alan 2 çekiççiden biri olan milli sporcu Özkan Baltacı, ilk kez katılacağı organizasyonda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Tokyo Olimpiyatları için kota alan 2 çekiççiden biri olan milli sporcu Özkan Baltacı, ilk kez katılacağı organizasyonda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok dereceye sahip olan ve 2016 Rio Olimpiyatları vizesini "kıl payı" kaçıran Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanma mücadelesi verecek.

Türk atletizminin olimpiyat madalyalı üç isminden biri olan milli çekiççi Eşref Apak ile beraber Tokyo'da yarışacak olan Özkan Baltacı, AA muhabirine, Mersin'de 27-28 Şubat'ta gerçekleşen Seyfi Alanya Atmalar Kupası ile sezonu açtıklarını söyledi.

Bu ilk yarışın kendisi için anlamlı ve değerli olduğunu anlatan Özkan, burada elde ettiği birinciliğin kendisine motivasyon sağladığını dile getirdi

Milli çekiççi Özkan, çalışmalarının son hız devam ettiğini belirterek, "Ağır bir dönemden geçiyoruz. Atletizm sezonun en ağır dönemi kıştır. Kışın çok ağır antrenmanlar yaparız. Önümüzde gecikmiş bir olimpiyat var. Hazırlıklarımız devam ediyor. Şimdilik güzel gidiyor." diye konuştu.

"Olimpiyatlardan madalyayla ayrılmayı istiyorum"

Çekiç atmada iki kotaya sahip olduklarını anımsatan Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tokyo Olimpiyatları'nda güzel şeyler elde edeceğimize inanıyorum. Antrenmanlarımız ve sonuçları onu gösteriyor. Sadece iyi bir hazırlık süreci yaşamamız gerekiyor. Onun için programlarımız hazır. Ben orada madalya alacak dereceyi atıyor olsam bile, benim için orada söyleyeceğim şey, 'final kalmak' olur. Finalde herkesin derecesi birbirine yakın olduğu için büyük bir kapışma olacak. Tabii ki biz de madalyayı fazlasıyla istiyoruz. İyi gidiyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. İlk önce final, ardından olimpiyatlardan madalyayla ayrılmayı istiyorum."

"Psikolojik olarak çok iyiyim"

Milli çekiççi Özkan Baltacı, olimpiyatlarda alınacak madalyanın atletizmde büyük bir avantaj sağlayacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Eşref Apak 2004'te aldığı olimpiyat madalyasıyla hepimizin önünü açtı. Ben de olimpiyatlarda ikinci madalyayı alarak benden sonrakilerin önünü açmak istiyorum. Şu anda çekiç atmanın altyapısı gayet kuvvetli ve iyi geliyorlar. Olimpiyatlar ertelenmeden önce çok iyi hazırlandık. Ertelenmesi önemli değil. Bu süreci ailemle geçirdim. Yıllardır ailemden uzağım. Bu beni çok motive etti. Pandemi döneminin avantajı oldu. Psikolojik olarak çok iyiyim. Bence daha iyi oldu. İnşallah sonuçlarını iyi bir şekilde göreceğiz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli çekiççi Özkan Baltacı, ilk kez katılacağı olimpiyatlarda madalya hedefliyor Açıklaması - Son Dakika Spor


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