Milli çekiççi Özkan Baltacı'nın hobisi pul koleksiyonu - Son Dakika

Milli çekiççi Özkan Baltacı'nın hobisi pul koleksiyonu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek seneye ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan Milli çekiççi Özkan Baltacı, bir taraftan antrenmanlarına devam ederken diğer taraftan da en büyük hobisi olan posta pulları topluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek seneye ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan Milli çekiççi Özkan Baltacı, bir taraftan antrenmanlarına devam ederken diğer taraftan da en büyük hobisi olan posta pulları topluyor.

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Milli atlet Özkan Baltacı, Kovid-19 salgını nedeniyle olimpiyatların 2021 yılına ertelenmesi, antrenman, hobileri ile evde geçirdiği sürece ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tokyo 2020'nin ertelenmesinin madalya almak için fırsat olabileceğine dikkati çeken Özkan, "Zaman kazandım. Şu an Ankara'da kampta çalışmalarıma devam ediyorum. Bir taraftan da en büyük hobim olan posta pulu koleksiyonum için pul biriktiriyorum." dedi.

Özkan, pul toplamaya İzmir'de henüz 11 yaşındayken başladığını belirterek, "Pullarla ilk kez henüz 11-12 yaşlarındayken bir bit pazarında gezerken karşılaşmıştım. İncelediğim bir defterde görmüştüm. Çok heyecanlanmıştım. Bunun bir pul koleksiyonu olduğunu anlamıştım. Cebimde o dönem bunu karşılayacak para yoktu. Pahalı bir defterdi çünkü. Hemen eve gidip ailemden para almıştım. Sonra koşa koşa bit pazarına gitmiş o pul defterini almıştım." ifadelerini kullandı.

"Düzenli olarak her yıl ortalama 100-150 tane pul topluyorum"

15 yıldır pul topladığını ve spordan kalan zamanlarında en sevdiği şeyin pul toplamak olduğunu anlatan Özkan, "Düzenli olarak her yıl ortalama 100-150 tane pul topluyorum, filateli yapıyorum. Pul toplamaktan çok büyük zevk alıyorum. Şu an 2 bine yakın pul koleksiyonum var. Çeşitli tarihlerde, çeşitli ülke ve statülerde pullarım var. Bazı pullarımın tarihleri 1890'lı yıllara kadar dayanıyor. Bunlar benimle birlikte torunlarıma kadar uzanacak bir koleksiyon. Ömür boyu toplamayı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Özkan, Türkiye'deki en iyi pul müzesinin Ankara Ulus'ta yer aldığına dikkati çekerek. "Ankara'ya kamp amaçlı her gelişimde düzenli olarak bu müzeyi ziyaret ederim. Spordan biraz uzaklaşıp pullarla uğraştığımda rehabilite oluyorum. Pullar uğraşmak beni mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Şu an daha çok olimpiyatlar için basılmış pulları topluyorum"

Pulların farklı statüler ve çeşitleri olduğunu anlatan Özkan, şunları kaydetti:

" Araba, motor, bitki, araç ile hayvan pulları gibi çeşit çeşit pullar var. Sporcu olduğum için ben daha çok olimpiyat pullarına yöneldim. Çekiç atmanın bile pulları var. Şu an daha çok olimpiyatlar için basılmış pulları topluyorum. Bu birikimlerim çoğu ailemin yaşadığı İzmir'deki evimde. 1900'lü yılların başından günümüze kadar olimpiyatlar için basılmış özel pulları özellikle biriktirmeye çalışıyorum. Bu güzel, kendimi iyi hissettiğim bir şey."

" PTT'nin adıma resmi bir pul bastırması beni çok mutlu eder"

Özkan, PTT tarafından adına bastırılacak bir pulun kendisini çok mutlu edeceğini belirterek, "PTT'nin adıma resmi bir pul bastırması beni çok mutlu eder. Bu konuda kendimi çok hayal ediyorum. Ben kendi adıma bunu süs olarak yaptırdım. Ancak tabi PTT'nin resmi olarak bastırması benim için unutulmaz duygulardan biri olur." dedi.

Kendisini en çok etkileyen pulların atletizm üzerine basılan pullar olduğunu anlatan Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Olimpiyat ve spor pullarını, önemli resimlerin olduğu pulları çok sever, en çok onları saklarım. Biz sporcuların zor bir yaşantısı var. Hepimiz daima formda kalmamızın gerektiği bir süreç yaşıyoruz. Haliyle arada yorgunluk, streste oluyor. Sporcu arkadaşlarıma önerim böyle hobilere, koleksiyonlara yönelmeleri. Onlar açısından da çok güzel olur diye düşünüyorum."

Ankara, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:29 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli çekiççi Özkan Baltacı'nın hobisi pul koleksiyonu - Son Dakika Spor
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