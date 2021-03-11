Ahmet Önder'den sıkı sıkıya antrenman - Son Dakika

Ahmet Önder'den sıkı sıkıya antrenman

11.03.2021 11:35
Ahmet Önder'den sıkı sıkıya antrenman, System.String[]

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021 yılına ertelenmişti. Milli cimnastikçi Ahmet Önder, madalyasını alabilmek için sıkı sıkıya antrenmana girdi.

Milli cimnastikçi Ahmet Önder, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya hedefine ulaşmak için sıkı bir antrenman programıyla form tutuyor.

Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda milli takımla çalışmalarını sürdüren Önder, her gün yaklaşık 6 saat antrenman yapıyor.

Artistik cimnastikte paralel bar aletinde olimpiyat kotası alan Önder, organizasyonda madalya kazanarak çocukluk hayalini gerçekleştirmek istiyor.

"Başarılarla motive olarak 2021 yılı hazırlıklarına başladık"

Ahmet Önder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'nin herkes için zor bir yıl olduğunu söyledi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu ve antrenörlerin desteği ve hazırladıkları programla bu süreçte formlarından bir şey kaybetmediklerini, olimpiyatların da salgın nedeniyle bir yıl ertelendiğini dile getiren Önder, "Bu bize biraz daha zaman kazandırdı. Bunun avantaj olduğunu düşünüyorum milli takımımız adına." dedi.

Önder, Bolu'da milli takımla hazırlıklarına devam ettiğini belirterek, "2021 yılında İsviçre'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Pandemi nedeniyle bazı kısıtlamalar olacak. Ertelenen yarışmalarımız oldu. Bu sürece alıştık. Elimizden geleni yapıyoruz. Daha sonrasında da en büyük hedefimiz olimpiyatlar var. Olimpiyatlarda bireysel olarak en iyi sonucu almak için çalışıyoruz. Bunu da başaracağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

Bolu kampının verimli geçtiğini aktaran Önder, her gün yaklaşık 6 saat çalıştıklarını kaydetti.

Önder, geçen yıl aralık ayında Mersin'de Avrupa Şampiyonası'nın düzenlendiğini hatırlatarak, "Burada tarihi bir başarıya imza attık. Takım olarak ikinci olduk. Dolayısıyla 2020 yılına baktığımda kayda değer başarılar aldığımızı görebiliyorum. Bu da bizi mutlu etti. Başarılarla motive olarak 2021 yılı hazırlıklarına başladık. Bu yıl, olimpiyat yılı olduğu için bizim adımıza çok önemli bir yıl. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz." diye konuştu.

"Türk cimnastiğinin ivmesi gelecek yıllarda katlanarak büyüyecek"

Almanya'da 2019'da düzenlenen dünya şampiyonasında tarihte bir ilki yaşayarak paralel aletinde gümüş madalya kazandığını anımsatan Önder, şöyle devam etti:

"Hem kariyerim hem de Türk cimnastiği adına çok önemli bir başarıydı. Bu başarıyla olimpiyat kotası aldım. Olimpiyatlara madalya alarak gitmek gerçekten büyük bir başarı. Bu beni heyecanlandırıyor. Neden olimpiyatlarda da madalya almayayım. Bunun için çalışıyorum zaten. Olimpiyatlarda küçüklükten beri hayalim olan madalya için yarışacağım. Umuyorum ki güzel derecelerle döneceğim."

Önder, elde edilen başarılarla gençlere ilhan verdiklerine işaret ederek, "Onları başarılara inandırdığımız için çok gurur duyuyoruz yaptığımız işle. Dolayısıyla gençler bizden daha şanslı. Biz bu başarıları elde ettiysek onlar bizden daha başarılı işler yapacak ve daha iyi yerlere gelecekler. Gençlerle antrenman yapıyoruz. Onlara tecrübelerimizi aktarıyoruz. Onlara örnek olmaya çalışıyoruz. Türk cimnastiğinin ivmesi daha yeni başladı diyebiliriz. Umarım gelecek yıllarda bu ivme katlanarak büyüyecek." şeklinde konuştu.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ahmet Önder'den sıkı sıkıya antrenman - Son Dakika Spor


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