SPOR Milli cimnastikçi Elif Ceren Çolak'a, Konya'da coşkulu karşılama - Son Dakika

SPOR Milli cimnastikçi Elif Ceren Çolak'a, Konya'da coşkulu karşılama

04.05.2021 16:44

RUSYA'da düzenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazanan Elif Ceren Çolak, Konya'da ailesi ve sporcular tarafından coşkuyla karşılandı.

RUSYA'da düzenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazanan Elif Ceren Çolak, Konya'da ailesi ve sporcular tarafından coşkuyla karşılandı.

Selçuklu Belediyesi Spor Okulları'nda cimnastikle tanışan, geçtiğimiz yıl da Konyaspor mayosu giyen 16 yaşındaki Elif Ceren Çolak, Rusya'daki Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği performansla gençler senkronize klasmanında ikinci olarak gümüş, bireyselde de üçüncü olarak bronz madalyaya ulaştı. Elif Ceren, Türkiye'ye bu alanda ilk kez madalya sevinci yaşattı.

Elif Ceren Çolak, memleketi Konya'da annesi Özlem Çolak, babası Fatih Mehmet Çolak, Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Günbaş ve Ahmet Bilgiç, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Ay, Cimnastik Konya İl Temsilcisi Mehmet Ali Çakar, antrenörler ve sporcular tarafından karşılandı.

Şampiyonaya her ay 3 hafta antrenman yaparak hazırlandıklarını aktaran Elif Ceren Çolak, şunları söyledi:

"Şampiyonaya her ay 3 hafta Bolu'da kamp yaparak hazırlandık. 5 ay boyunca orada çok sıkı çalıştık. Bir arada olmamız motivasyonumuzu çok artırdı. Böyle bir başarı bekliyorduk. Herkes bize çok güveniyordu. Onların güveni bizi daha çok motive etti. Bu güveni boşa çıkartmadık. Bu yılın sonunda Dünya Şampiyonası var, ona hazırlanıyoruz. Orada da inşallah madalya hedefliyoruz. En büyük hedefimiz de olimpiyatlar. İnşallah olimpiyatlarda da madalya hedefliyoruz. Ülkemize bu duyguyu yaşattığımız için çok mutluyuz."

Antrenör Şükrü Alp Arı ise "Elif Ceren 2017'de ilk Dünya Şampiyonası'na katıldı. 12 yaşında finale kalmıştı. Büyük başarılar getireceğini zaten o zaman göstermişti. Daha sonrasında artık biz finali başarı olarak gördüğümüz yarışmada tarihimizin ilk madalyasını aldı. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.

Anne Özlem Çolak da kızıyla gurur duyduğunu belirterek, "Ceren ilkokul birinci sınıftan beri bu sporu yapıyor. Sürekli bir koşuşturma halinde; okul, spor sürekli antrenmanlarda. En son 5-6 aydır çok yoğun bir kamp dönemi yaşadı. Şampiyonada çok heyecanlandık. Ağlaya ağlaya seyrettim. Madalya alacağını biliyorduk. Çok çalıştılar, emek verdiler. Daha önce de başarılar almıştı ama bu başarısı ülkemiz için de bizim için de çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Baba Fatih Mehmet Çolak da "Hepimiz çok gururluyuz. Hedeflerine ulaştıklarını gördük, bu da bizi gururlandırdı. En çok da çocuğumuzun sevindiğini görmek bizi çok duygulandırdı. Yıllarca süren çalışmaların ardından son 5-6 aydır yoğun kamp süreçlerinin sonucunda beklenen diyebileceğimiz dereceye ulaşıldı. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Günbaş ise Türkiye'nin cimnastikte her geçen gün geliştiğine dikkat çekti. Günbaş şunları kaydetti:

"Bu büyük bir başarı. Yaz kış demeden senelerce emek veriliyor, alın teri dökülüyor. Elif kızımız hem sporculuğu ile hem saygı ve sevgisi ile örnek bir sporcuydu. Şimdi bu örneklerinin arasına madalyaları da koydu. İnanıyorum ki Elif, Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda Konya'mızı ve ülkemizi başarıyla temsil edecek. Şükrü hocamızı, ailesini ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum. Eskiden yarışmalara katılmazdık. Şimdi gittiğimiz yarışmalarda madalya kaçırdığımıza üzülüyoruz. Tarihimizde 4 olimpiyat kotası aldık. Türkiye Cimnastik Federasyonu büyük bir ailedir. Bu aile el ele verdiğinde neler yapılabileceğini tüm ülkeye gösteriyor. Bize destek olan Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Ayrıca sporcularımızla yakından ilgilenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımı arz ediyorum."

SPOR Milli cimnastikçi Elif Ceren Çolak'a, Konya'da coşkulu karşılama
SPOR Milli cimnastikçi Elif Ceren Çolak'a, Konya'da coşkulu karşılama
SPOR Milli cimnastikçi Elif Ceren Çolak'a, Konya'da coşkulu karşılama
SPOR Milli cimnastikçi Elif Ceren Çolak'a, Konya'da coşkulu karşılama
SPOR Milli cimnastikçi Elif Ceren Çolak'a, Konya'da coşkulu karşılama
SPOR Milli cimnastikçi Elif Ceren Çolak'a, Konya'da coşkulu karşılama
SPOR Milli cimnastikçi Elif Ceren Çolak'a, Konya'da coşkulu karşılama
SPOR Milli cimnastikçi Elif Ceren Çolak'a, Konya'da coşkulu karşılama
SPOR Milli cimnastikçi Elif Ceren Çolak'a, Konya'da coşkulu karşılama
SPOR Milli cimnastikçi Elif Ceren Çolak'a, Konya'da coşkulu karşılama
SPOR Milli cimnastikçi Elif Ceren Çolak'a, Konya'da coşkulu karşılama
SPOR Milli cimnastikçi Elif Ceren Çolak'a, Konya'da coşkulu karşılama

Elif Ceren, Cimnastik, Rusya, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Milli cimnastikçi Elif Ceren Çolak'a, Konya'da coşkulu karşılama - Son Dakika Spor


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