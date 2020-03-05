Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, katılma kotasını elde ettiği 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan başarılı sonuçla dönerek Türkiye'ye bu alanda ilk madalyasını kazandırmayı hedefliyor.

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'ndaki performanslarıyla olimpiyat kotası alan Ferhat Arıcan, Mersin'de 28 Şubat-1 Mart'ta gerçekleştirilen Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nda da kulplu beygir ve paralel aletinde altın madalyaya uzandı.

Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na katılarak, erkeklerde 108 yıl sonra olimpiyatlarda mücadele eden ikinci Türk cimnastikçi unvanını alan Ferhat, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bu kez madalya için mücadele edecek.

Kariyerinde ikinci kez olimpiyatlarda ter dökecek Ferhat, bu alanda henüz madalyası bulunmayan Türkiye'ye de bu gururu yaşatmak istiyor.

Ferhat, Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan olimpiyatlarda başarılı olması halinde Türkiye'ye cimnastikte ilk madalyasını kazandıracak.

"Olimpiyatlara bu kez madalya için gideceğim"

Ferhat Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokyo yolunda hazırlıklarının hızla sürdüğünü söyledi.

Olimpiyat öncesi mücadele edeceği organizasyonlarla güç depolayacağını ifade eden Ferhat, "Önümüzde iki dünya kupası ve Avrupa Şampiyonası var. Olimpiyatlarda paralel aletinde yapacağım seriyi deniyorum. Yüksek başlangıçlı bir seri, 7'den başlıyor. Dünyada şu anda bir kişi 7 yapıyor. O da dünya şampiyonu." dedi.

Ferhat, olimpiyatlarda sergileyeceği seriye odaklandığını belirterek, Türk bayrağını dalgalandırmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını vurguladı.

Azerbaycan'da 24 Mayıs-1 Haziran'da düzenlenecek Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya hedeflediğini aktaran Ferhat, şöyle konuştu:

"Avrupa'da şampiyonluğa oynayacağım. İnşallah Avrupa'yı çok iyi geçtikten sonra büyük adımla ilerleyeceğim. 2016'da olimpiyatlara ilk kez gitmiştim. Şimdi gitmek için değil, madalya almak için gideceğim. Başka bir hedefim yok, sadece madalya için orada olacağım. Bu hayal değil, çok gerçek bir şey. Hem dünya şampiyonasında aldığım sonuç, hem de şu anki performansıma bakılırsa dünya cimnastiğinde olimpiyatlarda madalya almaya en büyük adayım."

Olimpiyatlarda yeni bir hayalini gerçekleştirmek için kenetlendiğine işaret eden Ferhat, "2016'da olimpiyat hayalim vardı. 'Olimpiyatlara gidersem koluma dövme yaptırıp, ölümsüzleştireceğim' demiştim, onu gerçekleştirdim. Umarım Tokyo'da da madalya alıp olimpiyat logolu dövmemin altına Tokyo yazdırırım." ifadelerini kullandı.