Milli Cimnastikçi Ferhat Arıcan Göztepe'de
1 saat önce
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Göztepe formasıyla mücadele edecek.
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Göztepe formasıyla mücadele edecek.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye'nin artistik cimnastik tarihindeki en iyi sporcularından Ferhat Arıcan'ın 2020 Tokyo Olimpiyatları için çalışmalarını sarı-kırmızılı takımda sürdüreceği belirildi.
Milli sporcunun aynı zamanda cimnastik şube sporcularına da tecrübelerini aktaracağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:11 Kaynak: AA
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