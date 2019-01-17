Son Dakika Haberleri: Milli Cimnastikçi Ferhat Arıcan Göztepe'de

Milli Cimnastikçi Ferhat Arıcan Göztepe'de

1 saat önce

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Göztepe formasıyla mücadele edecek.

Milli Cimnastikçi Ferhat Arıcan Göztepe'de, System.String[]
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Göztepe formasıyla mücadele edecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye'nin artistik cimnastik tarihindeki en iyi sporcularından Ferhat Arıcan'ın 2020 Tokyo Olimpiyatları için çalışmalarını sarı-kırmızılı takımda sürdüreceği belirildi.

Milli sporcunun aynı zamanda cimnastik şube sporcularına da tecrübelerini aktaracağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:11 Kaynak: AA

Ferhat Arıcan, Spor
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