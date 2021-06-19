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SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan: Tokyo'ya formda gidiyorum - Son Dakika

SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan: Tokyo'ya formda gidiyorum

19.06.2021 10:33

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan: Tokyo'ya formda gidiyorumVIDEO YOK"Geçen sene ertelenen hayalleri şimdi gerçekleştirme zamanı""Şu an formdayım ve iyi gidiyorum.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan: Tokyo'ya formda gidiyorum

VIDEO YOK

"Geçen sene ertelenen hayalleri şimdi gerçekleştirme zamanı"

"Şu an formdayım ve iyi gidiyorum. Ülkeme çok güzel başarılar getirmek istiyorum"

"Benim için 2016 ve 2020 olimpiyatları arasında çok büyük tecrübe farkı var. Daha önce olimpiyatlara gitmek için gidiyorduk, şimdi madalya adayı olarak gidiyorum"

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olimpiyatlara giden ilk erkek cimnastikçiyim. Şimdi olimpiyatlarda madalya alan ilk cimnastikçi olarak tarihe geçmek istiyorum"

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, (DHA) -

ARTİSTİK cimnastikte Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2 yıl altın madalya kazanıp tarihe geçen İzmirli milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi form durumunun iyi olduğunu belirterek, "Geçen sene ertelenen hayalleri şimdi gerçekleştirme zamanı" mesajı verdi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasına ertelenen Olimpiyat Oyunları'na çok az bir süre kaldığını dile getiren Ferhat Arıcan, "Çok yoğun tempoda çalışıyoruz. Özellikle antrenmanlarımız ve yarışmalarımız çok çok iyi geçiyor. Başaracağımız büyük hedefler doğrultusunda her şeye hazırız. Özellikle son Dünya Kupası çok iyi geçti. Şu anda formdayım ve iyi gidiyorum. İnşallah Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda formumun en yüksek seviyesinde yarışıp, yaptığım işin en iyisini yaparak ülkeme çok güzel başarılar getirmek istiyorum" dedi.

Paralel barda iki Avrupa şampiyonluğu bulunan, son olarak Hırvatistan'daki Dünya Challenge Kupası'nda koleksiyonuna bir altın daha ekleyen 27 yaşındaki cimnastikçi, 2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra Tokyo'da ikinci kez olimpiyat heyecanı yaşayacak. Cumhuriyet tarihinde olimpiyatlara giden ilk erkek cimnastikçimiz unvanı da bulunan, olimpiyat öncesi son provayı yapacakları Katar'da da altın madalya için yarışacağını dile getiren Ferhat, "Benim için 2016 ve 2020 olimpiyatları arasında çok büyük bir tecrübe farkı var. Daha önce olimpiyatlara gitmek için gidiyorduk. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olimpiyatlara giden ilk erkek cimnastikçiyim. Şimdi de madalya adayı olarak gidiyorum. İnşallah bu performansımı ve potansiyelimi orada değerlendireceğim. Cimnastikte olimpiyatlarda madalya alan ilk sporu olarak tarihe geçmek istiyorum" diye konuştu.

"PANDEMİ BANA YARADI"

Pandemi sürecinin kendisini olumsuz etkilemediğini ifade eden milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, "Pandemi bana yaradı diyebilirim. Çünkü kendimi özellikle mental olarak daha çok geliştirdim. Yaptığımız spor fiziksel gözükse de aslında mental hazırlık ve psikoloji çok büyük faktörler. Mental antrenmanlarıma çok önem verdim. Pandeminin 7'nci ayından sonra Avrupa şampiyonu oldum. Takım olarak büyük bir başarı elde ettik. Pandemi bize yaradı, Türk Milli Takımı'na yaradı. Pandemiden çok güçlü geri döndük. Şimdi de inşallah bu gücümüzü olimpiyat oyunlarında gösterme zamanı" yorumu yaptı.

"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda paralel bar ve kulplu beygirde yarışacağını hatırlatan Ferhat Arıcan, "Paralel barda son 2 yılın Avrupa şampiyonuyum. İnşallah Olimpiyat Oyunları'nda da bu performansımı sürdürerek tarihi bir başarı elde etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Türk halkı olimpiyat oyunlarında Türk Milli Takımı'nı izlesin. Tüm spor branşlarını izlesinler ama özellikle cimnastiği takip etsinler. Cimnastikte takım olarak çok büyük başarılar elde edeceğiz, takipte kalsınlar. Bizi izlemeye devam etsinler ve dualarını eksik etmesinler" şeklinde konuştu.

SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan: Tokyo'ya formda gidiyorum
SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan: Tokyo'ya formda gidiyorum
SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan: Tokyo'ya formda gidiyorum
SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan: Tokyo'ya formda gidiyorum
SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan: Tokyo'ya formda gidiyorum
SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan: Tokyo'ya formda gidiyorum
SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan: Tokyo'ya formda gidiyorum
SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan: Tokyo'ya formda gidiyorum
SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan: Tokyo'ya formda gidiyorum

Milli Cimnastikçi, Ferhat Arıcan, Olimpiyat, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan: Tokyo'ya formda gidiyorum - Son Dakika Spor


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