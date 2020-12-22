Milli cimnastikçi Göksu, madalyaya Lina'nın annesi olarak ulaştı - Son Dakika

Milli cimnastikçi Göksu, madalyaya Lina'nın annesi olarak ulaştı

22.12.2020 11:41

Mersin'deki Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yer aletinde gümüş madalyaya uzanan Göksu Üçtaş Şanlı, "Bir anne olarak cimnastiğe dönmek bana çok şey kattı aslında.

Mersin'deki Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yer aletinde gümüş madalyaya uzanan Göksu Üçtaş Şanlı, "Bir anne olarak cimnastiğe dönmek bana çok şey kattı aslında. Çok daha güçlü olarak döndüm. Şimdi de Lina ile birlikte bazı şeyleri çok daha iyi başardığımızı düşünüyorum." dedi.

Göksu Üçtaş Şanlı, 2012 Londra Olimpiyatları'nda cimnastik branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu unvanını elde ettikten sonra boynundaki rahatsızlığın ardından spora ara verdi. 2015'te kızı Lina'yı dünyaya getiren tecrübeli sporcu, yaklaşık 3,5 yıl spordan uzak kaldıktan sonra 2016'nın başında tekrar cimnastiğe döndü.

Son olarak Avrupa Şampiyonası'nda yer aletinde gümüş madalya kazanan Göksu Üçtaş Şanlı, anne olarak madalya almanın paha biçilmez bir duygu olduğunu söyledi.

2015'te kızı Lina'nın doğumundan sonra tekrar cimnastiğe dönmesinin "çılgınca" olduğunu ifade eden milli sporcu, "Her şeyi yeniden öğrendim. Bir anne olarak cimnastiğe dönmek bana çok şey kattı aslında. Çok daha güçlü olarak döndüm. Şimdi de Lina ile birlikte bazı şeyleri çok daha iyi başardığımızı düşünüyorum." dedi.

Göksu Üçtaş Şanlı, artistik cimnastikte son dönemde başarıların artarak devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Annelerin çocuklarını cimnastik salonlarına getirmelerini istiyorum. Bugün tohumları toprağa serpmeliler ki 15-20 sene sonra onların meyvelerini alabilsinler. Bu sabır, fedakarlık ve çaba gerektiren bir spor branşı. Eminim istikrarlı ve disiplinli bir şekilde çalıştıkları sürece bunun meyvesini alacaklardır."

"Aile her şeyden çok önemli"

Antrenmanlarının genellikle sabah olduğunu ve öğleden sonralarını Lina'ya ayırdığını kaydeden başarılı sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın evde ne yaparsa ben de aynılarını yapıyorum. Salona gidip antrenman yapıyorum, eve geliyorum, çamaşır, bulaşık, ütü ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Lina ve eşimle ilgileniyorum. Benim için aile her şeyden çok önemli. Aile her zaman sizin yanınızda olan, sevgisini en çok hissettiğiniz kurumdur. Onun için öncelikle aileme bana böyle destek olduğu için teşekkür ediyorum."

Kızı Lina'nın 2,5 yaşından beri cimnastik yaptığını ve sporun içinde büyüdüğünü kaydeden Göksu, "Ben Lina'nın cimnastik yapmasını tabii ki istiyorum. Yapar veya yapmaz, ben her zaman onu desteklerim, ben onun mutlu olmasını istiyorum. Her konuda destekleyeceğim." diye konuştu.

Göksu Üçtaş Şanlı, Avrupa Şampiyonası için Bolu'daki kampın ardından Mersin'e geçtiklerini hatırlatarak, "Lina, babasına, 'yaramazlık yapmayacağım, çok uslu bir çocuk olacağım. Lütfen bir daha gitmesin annem' demiş. Çok üzüldüm ben onu duyunca. Sanki o yaramazlık yapıyor da ben gidiyormuşum evden gibi. Kendimi de suçlu hissetmedim değil ama geldim." ifadelerini kullandı.

Lina Şanlı: "Gözyaşım döküldü"

Göksu Üçtaş Şanlı'nın 5 yaşındaki kızı Lina da şampiyona sırasında ilk önce annesinin kaybettiğini sandığını belirterek, "Baktım annem kazanmış. Babam kucağına aldı beni, sonra da gözyaşım döküldü, silmeye kalktım, ağlayacaktım." dedi.

Milli cimnastikçi Göksu, madalyaya Lina'nın annesi olarak ulaştı
Milli cimnastikçi Göksu, madalyaya Lina'nın annesi olarak ulaştı
Milli cimnastikçi Göksu, madalyaya Lina'nın annesi olarak ulaştı
Milli cimnastikçi Göksu, madalyaya Lina'nın annesi olarak ulaştı

Cimnastik, Sporcu, Mersin, Göksu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli cimnastikçi Göksu, madalyaya Lina'nın annesi olarak ulaştı - Son Dakika Spor


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