Milli cimnastikçi Gürkan Mutlu Avrupa Şampiyonası'nda "zirveye zıplamak" istiyor Açıklaması

Milli cimnastikçi Gürkan Mutlu, Rusya'nın Soçi kentinde 29 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda derece elde ederek Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

Gürkan Mutlu, Bolu'da kamp yapan Trampolin Cimnastik Milli Takımı sporcularıyla Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Sporcu Fabrikası antrenman salonunda çalışmalarını sürdürüyor.

Milli sporcu Gürkan Mutlu, AA muhabirine, cimnastiğe İzmir'de başladığını ve 12 yıldır da trampolin branşında mücadele ettiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovi-19) nedeniyle ertelenen şampiyona hazırlıklarını Bolu'daki kampta sürdürdüklerini dile getiren Gürkan, "Türkiye Cimnastik Federasyonunun kararıyla her ayın iki haftasını Bolu'da antrenman yaparak geçiriyoruz. Çalışmalara ilk başladığımız zamanlarda performansımızı artırmaya yönelik çalışmalar yapıyorduk. Koronavirüs nedeniyle 3-4 ay antrenmansız geçirdiğimiz dönemlerimiz oldu. Bu dönemlerde çalışmalarımızı eksiklerimizi tamamlamak için sürdürdük. Yarışmada sergileyeceğimiz serilere yönelik çalışmalar yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"Güzel bir ekibimiz var"

Gürkan Mutlu, Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nın 26-28 Mart tarihlerinde Bolu'da düzenleneceğini aktararak, bu yarışmanın aynı zamanda milli takım seçmesi de olacağını kaydetti.

Federasyonun "büyükler erkekler" ve "genç kızlar" takımları olarak yarışmaya gitme kararı aldığını belirten milli cimnastikçi, şöyle devam etti:

"Ben de diğer sporcularımız da hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Bu şampiyonada öncelikli olarak bireysel amaçlarımız var. Önce bireyselde yarışıp daha sonra takım finallerini kovalayıp olursa da senkronize finallerinde yarışmayı hedefliyoruz. Üç dalda herkes yarışacak. Ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.

Genç kızlar, iyi bir ekip yakaladı. Umarım onlar da iyi bir performans sergiler. Madalyaya yakın tarafın onlar olduğunu düşünüyorum. Büyük erkeklerde bizler de bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda 6'ncı olmuştuk. Dört puanla kaçırmıştık finali. Güzel bir ekibimiz var. İnşallah orada daha iyi bir sonuç alıp, final yapmak istiyoruz."

Gürkan Mutlu, bazı müsabakaların koronavirüs nedeniyle ertelendiğine değinerek, Avrupa Şampiyonası'na odaklandıklarını, sonraki süreçte ise düzenlenecek diğer yarışmalara hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.