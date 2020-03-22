Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, çalışmalarını annesiyle sürdürüyor - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan milli cimnastikçi İbrahim Çolak, bu süre zarfında evde gerçekleştirdiği egzersizleri annesiyle birlikte yaptı.

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, korona virüs tedbirlerinden dolayı çalışmalarını evde sürdürüyor. İbrahim, sosyal medya hesabından annesi ile spor yaptığı görüntüleri paylaştı. Başarılı sporcu videoya, "Spor kariyerimde beni hep destekleyen anneme, evde bolca vakit geçirdiğimiz bugünlerde bazı basit, temel spor hareketlerini gösterdiğim videoyu sizlerle de paylaşıyorum. O bir 'Olimpik Anne' ve siz de çocuğunuzla spor yaparak bir 'Olimpik Anne' olabilirsiniz" notunu ekledi.

(İHA)