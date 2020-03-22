Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, çalışmalarını annesiyle sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, çalışmalarını annesiyle sürdürüyor - Son Dakika Spor

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, çalışmalarını annesiyle sürdürüyor

6 saat önce

- Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, çalışmalarını annesiyle sürdürüyor Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan milli cimnastikçi İbrahim Çolak, bu süre zarfında evde gerçekleştirdiği egzersizleri annesiyle birlikte yaptı.

- Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, çalışmalarını annesiyle sürdürüyor

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan milli cimnastikçi İbrahim Çolak, bu süre zarfında evde gerçekleştirdiği egzersizleri annesiyle birlikte yaptı.

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, korona virüs tedbirlerinden dolayı çalışmalarını evde sürdürüyor. İbrahim, sosyal medya hesabından annesi ile spor yaptığı görüntüleri paylaştı. Başarılı sporcu videoya, "Spor kariyerimde beni hep destekleyen anneme, evde bolca vakit geçirdiğimiz bugünlerde bazı basit, temel spor hareketlerini gösterdiğim videoyu sizlerle de paylaşıyorum. O bir 'Olimpik Anne' ve siz de çocuğunuzla spor yaparak bir 'Olimpik Anne' olabilirsiniz" notunu ekledi.

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, çalışmalarını annesiyle sürdürüyor

İbrahim Çolak, Anne, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:51 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu'nun Napoli'ye gideceğini iddia etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün Ronaldo'nun koronavirüs testi negatif çıktı İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Akhisarspor'da Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi Akhisarspor'da Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi         
13:45
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı         
21:02
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı         
19:11
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi         
18:10
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem         
17:14
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı         
16:06
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu         
15:40
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek 15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek         
15:30
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 21:36:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, çalışmalarını annesiyle sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]