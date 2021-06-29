SPOR Milli cimnastikçi İbrahim Çolak: Olimpiyatlar öncesi doğru yoldayım

TÜRKİYE ve İzmir'in cimnastikteki gururlarından milli sporcu İbrahim Çolak, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi doğru yolda ilerlediğini dile getirdi. Almanya'daki 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalyayı boynuna takarak ülkemiz adına tarihi bir ilki başaran 26 yaşındaki milli sporcu, geçen yıl mart ayında sağ omzundan geçirdiği ameliyattan 9 ay sonra Mersin'deki 2020 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bir ilki daha gerçekleştirip yine kürsüde en üst basamağa çıktı. Omzundaki sakatlık şampiyonanın ardından nükseden Çolak, 2021 Avrupa Şampiyonası'nın yanı sıra Hırvatistan'daki World Challenge Kupası ve Katar'da hafta sonu yapılan Dünya Kupası'nda kürsüyü kıl payıyla kaçırdı.

Kariyerinde ilk kez katılacağı olimpiyatlarda, takım arkadaşları Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil ve Nazlı Savranbaşı'yla birlikte ülkemize cimnastikteki ilk olimpiyat madalyasını getirmeyi hedefleyen İbrahim Çolak, dev organizasyona kısa süre kala antrenmanların bazen eğlenceli bazen de yorucu geçtiğini ifade etti. Çolak, "Olimpiyat gibi büyük bir organizasyon için yorucu antrenmanlar yapmamız gerekiyor ki hedeflerimize ulaşabilelim" dedi.

Son organizasyonlarda 4'üncü olup kürsüyü kıl yapı kaçırmasının ardından kendisine, "Neden madalya almadın?" şeklinde sorular geldiğini belirten İbrahim Çolak, bu tip soruların normal olduğunu söyledi. Çolak, "Böyle soruların gelmesi normal, çünkü biz beklentiyi çok yukarı çıkardık. Bu bizim hazırlık yarışmamızdı. İstediğimi alamadım ama performans olarak olimpiyata kadar doğru yolda ilerlediğimi orada gördüm. O bile beni biraz mutlu etti. Çünkü sakatlıktan sonra olimpiyatta yapacağım o zor seriyi ilk kez bu ay Hırvatistan'da denedim ve beklediğimden daha iyi hissettim. Hata da yapabiliyoruz tabii ki. Ben hata yapmasaydım yine güzel bir sonuçla geri dönmüş olacaktım. Önemli olan bu hatalardan ders çıkarıp, asıl hedef yarışmamızda bu hataları yapmamak" şeklinde konuştu.

"OMZUM ESKİSİ GİBİ DEĞİL"

Omzundan yaşadığı sakatlığın üzerinden yaklaşık 1.5 yıl geçmesine rağmen o bölgeyi eskisi gibi iyi hissetmediğini dile getiren şampiyon cimnastikçi, "Çok sorun yaşıyorum omuzlarımda ki halka aletinde omzu yüzde 100 kullanabiliyor olmanız gerekiyor. Ama ben bunun üstesinden geleceğime inanıyorum. Olimpiyata kadar eski performansımı yakalayıp, üstüne biraz koyabilirim diye düşünüyorum" mesajı verdi.

Pandeminin iyileşme sürecine denk geldiğini anlatan İbrahim Çolak, "İlk olarak online antrenmanlar yaptık, bu bizi formda tuttu. Tek kol çalışabildim, zordu gerçekten. Kolay bir iş yapmıyoruz. Vücudumuzun sınırlarını çok fazla zorluyoruz. Doktorum, 'Yaşına ve omzundaki problemlere bakıyorum. Senin omuzların bir hayli yaşlanmış' dedi. Yıpranıyoruz, normal bir şey. Bunların sonucunu alabilmek hepsini unutturuyor. İşimizi, sporumuzu severek yapıyoruz, gerçekten başarı elde etmek istiyoruz. İnşallah ben ve takım arkadaşlarım olimpiyatta güzel şeyler başaracağız" dedi.

"YAPAMAYINCA SİNİRLENİYORUM"

Antrenmanlarda bazı hareketleri yapamayınca zaman zaman sinirlendiğini aktaran Çolak, "Bazen antrenmanda yapamıyorum. Bu benim canımı çok sıkıyor, sinirleniyorum. Aslında ben daha iyisini yapmak için sinirleniyorum. Bu çok doğal bir şey. Çünkü yarışmaya az bir zaman kaldı. Böyle dönemlerde sporcunun üstünde daha çok stres olur. Bunu çok önceden de yaşadım, halen de yaşıyorum ama bazen kızdığım durumlar olabiliyor. Bunun üstesinden gelip önceden yaptığımız gibi olimpiyatta da hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Avrupa ve dünyadaki başarımı olimpiyatta da göstermek istiyorum. Türkiye'yi bir kez daha mutlu edip, gururlandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRK HALKI DESTEĞİNİ ESİRGEMESİN"

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 6 alette de yarışma hakkı olmasına rağmen sadece halka aletinde yarışacağını söyleyen milli cimnastikçi İbrahim Çolak, "Belki halkanın yanında paralel aletinde de yarışabilirim ama omzumda problem olduğu için paralel yapmak istemiyorum. Omzumu tekrar sakatlayacak bir riske girmek istemiyorum. Tamamen halka aletine odaklanmış bir şekilde devam ediyorum. Türk halkı desteğini esirgemesin, ekran başında bizi izlemelerini istiyorum. Dualarını eksik etmesinler" dedi.