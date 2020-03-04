Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, sağ omzundan ameliyat edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, sağ omzundan ameliyat edildi - Son Dakika Spor

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, sağ omzundan ameliyat edildi

6 saat önce

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ omzundan ameliyat edildi.

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, sağ omzundan ameliyat edildi, System.String[]

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ omzundan ameliyat edildi.

Antrenmanda sakatlanan milli sporcu, Memorial Ankara Hastanesi'nde sağ omzundan operasyon geçirdi.

Sağlık durumu iyi olan İbrahim'in, yaklaşık 2 ay sonra çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olmuştu.

İbrahim Çolak, Memorial, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, Ersun Yanal için nabız yoklayacak
2020 yılında Barbie'nin Türkiye'deki rol modeli, milli yüzücü Sümeyye Boyacı oldu Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle 3-4 ay arası sahalardan uzak kalacak Muhsin Ertuğral, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu

Son Dakika Haberleri
17:23 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen'e yakalama kararı
16:58 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı
16:33 Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı!
15:52 Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
15:48 Gazino geceleri yeniden canlanıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 17:24:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, sağ omzundan ameliyat edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]