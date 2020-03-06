Milli cimnastikçi İbrahim Çolak taburcu edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli cimnastikçi İbrahim Çolak taburcu edildi - Son Dakika Spor

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak taburcu edildi

6 saat önce

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ omzundan ameliyat edilen dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak taburcu edildi.

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak taburcu edildi, System.String[]

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ omzundan ameliyat edilen dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak taburcu edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının da sağlık durumuyla yakından ilgilendiği milli cimnastikçi, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından operasyon geçirdiği Ankara'dan İzmir'e döndü.

İbrahim'in yaklaşık 2 ay sonra çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olmuştu.

İbrahim Çolak, Ankara, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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