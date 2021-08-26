Milli cimnastikçi Nihatcan Gül, Avrupa şampiyonasında altın hedefliyor

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Slovak Açık Uluslararası Turnuvası'nda altın madalya kazanan milli cimnastikçi Nihatcan Gül, Avrupa şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Slovakya'da 20-22 Ağustos'ta düzenlenen uluslararası organizasyonda Büyükler Çiftler ve Büyükler Grup kategorilerinde takım arkadaşlarıyla birlikte iki altın madalya kazanan Gül, Manisa'da gazetecilere açıklama yaptı.

Genç Kızılay Manisa İl Başkanlığı görevini de yürüten Nihatcan Gül, Slovakya'da başarılı bir performans ortaya koyduklarını, en yüksek puanı alan takım olduklarını belirterek desteklerinden dolayı Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve Aerobik Jimnastik Komite Başkanı Bahadır Uygur'a teşekkür etti.

Bundan sonraki hedeflerinin 17-19 Eylül'de İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın kazanmak olduğunu aktaran Gül, şöyle konuştu:

"Şampiyonada ilk hedefimiz elemeleri geçip finale kalmak. Finalde de madalya alırsak çok güzel olur. Çünkü Avrupa Şampiyonası biraz stresli bir ortam. Avrupa ve dünya şampiyonaları en yüksek turnuvalardır. En iyi cimnastikçiler yer alıyor. Onların arasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

Gül, milli sporculuğun yanı sıra Kızılay gönüllüsü olmanın da mutluluğunu yaşadığını, iyilik yapmanın altın madalya kazanmak kadar gurur verici olduğunu ifade etti.