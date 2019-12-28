Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu: "Kariyerimi Avrupa şampiyonasında madalya alarak sonlandırmak... - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu: 'Kariyerimi Avrupa şampiyonasında madalya alarak sonlandırmak... - Son Dakika Spor

Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu: "Kariyerimi Avrupa şampiyonasında madalya alarak sonlandırmak...

6 saat önce

Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, "Kariyerimi Avrupa şampiyonasında güzel bir madalya ile sonlandırmak istiyorum.

Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu:

Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, "Kariyerimi Avrupa şampiyonasında güzel bir madalya ile sonlandırmak istiyorum. Güzel başarılar elde ettik, bu başarılar Türk cimnastiğine uluslararası arenada güzel yollar açtı." dedi.

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazanan Şamiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımdan 3 sporcunun olimpiyatlara gideceğini, büyük bir sakatlık geçirdiği için takımla çalışamadığını söyledi.

Ümit Şamiloğlu, aktif sporculuk hayatını madalya ile tamamlamak istediğini vurgulayarak, "Kariyerimi Avrupa şampiyonasında güzel bir madalya ile sonlandırmak istiyorum. Güzel başarılar elde ettik, bu başarılar Türk cimnastiğine uluslararası arenada güzel yollar açtı. Niyetimiz güzel bir madalya ile bırakmak. Sonrasında ise sporla ilgili sosyal sorumluluk projeleri üzerine, ülkenin güzide kuruluşlarıyla sporun başka yönlerini geliştirmek için büyük bir çabamız olacak." diye konuştu.

Şu an kendisi için Avrupa Şampiyonası'nın en büyük hedef olduğunu dile getiren Şamiloğlu, "Olimpiyat kotası için yine zorlayacağım. Zor, sakatlıktan dolayı birçok yarışmaya giremedik, herkes alacağı puanları aldı. Ancak sporculuk hayatım benim hep sonuç odaklı olmadı, ihtimal varsa çabayı sonuna kadar sarf edeceğim, sonuna kadar çabalayacağım." şeklinde görüş belirtti.

Özel sporcuların çalışmalarına katılarak onlara moral veriyor

Milli cimnastikçi Şamiloğlu, Antalya'da 31 Mart-7 Nisan 2020 tarihlerinde yapılacak Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan özel sporcuların antrenmanlarına katılarak, onlara sosyal ve teknik destek veriyor.

30 yıllık spor hayatında son yıllarda sporun gerçek ruhunu çok dillendirdiğini ifade eden Şamiloğlu, "Spor dostluk, kardeşlik, barış, birleştirici bir ruh içerir. Bunu bir tek sporda bir de sanatta görürsünüz. Açıkçası sadece başarı odaklı gittiğini görüyorsunuz, sonuç, madalya, madalya... Elbette güzel ama diğer tarafını unutmaya başladık; aslında biz sporun birleştirici ruhunu da kullanıyorduk. Bu bir kültür meselesi, bu kültür de 20-30 seneden aşağıda oluşmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel kurumlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla sporun sosyal projelerine destek verme kararı aldıklarını kaydeden Şamiloğlu, "Ulaşamayan, ulaşılamayan çocuklara ülkenin gelecek nesillerine sporun birleştirici yanını da anlatmak istiyoruz. İnanıyorum toplumun geneline bu anlayışı yayarsanız sonrasında 'ben çocuklarıma nasıl bir dünya bırakıyorum' diye korkmamıza gerek yok." ifadelerini kullandı.

Ümit Şamiloğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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