Milli cimnastikçiler, Avrupa Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı - Son Dakika

Milli cimnastikçiler, Avrupa Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı

13.12.2020 20:21
Milli cimnastikçiler, Avrupa Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı, System.String[]

Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda 9 Aralık'ta başlayan şampiyonada milliler ilk madalyasını, dün büyükler kategorisinde yapılan takım finallerinde aldı.

Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal'den oluşan milli takım, yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında performanslarını sergiledi.

Milli cimnastikçiler, Abdelrahman Elgamal'in sakatlık nedeniyle bir süre yarış dışı kalmasına rağmen 244793 puan toplayarak Ukrayna'nın ardından ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Gençlerden 4 madalya

Gençler kategorisinde bugün yapılan alet finallerinde de Mert Efe Kılıçer, barfiks aletindeki 12933 puanla gümüş, paralel bar aletinde de 13266 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Bora Tarhan da halka aletinde 13000 puan toplayarak bronz madalya kazandı. Genç sporcu, 14016 puan topladığı atlama masasındaki performansıyla da ikinci bronz madalyasını aldı.

Dünya şampiyonu İbrahim Çolak yine altın madalya kazandı

Bu kategorinin ardından düzenlenen büyükler kategorisindeki alet finallerinde de milli sporculardan Ferhat Arıcan, kulplu beygir ve paralel aletinde, İbrahim Çolak halka ve paralel aletinde, Ahmet Önder de yer, atlama masası ve barfiks aletinde jürinin karşısına çıktı.

Takım finalinde sakatlık yaşayan Abdelrahman Elgamal ise sadece halka ve barfiks aletinde performans sergileyebildi.

Almanya'da 2019'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak, iyi performansını Mersin'deki şampiyonada da sürdürdü.

Milli sporcu İbrahim, halka aletindeki performansıyla jüriden 15000 puan alarak altın madalyayı boynuna taktı ve büyük sevinç yaşadı.

Ferhat Arıcan da paralel bar aletinde 15100 puanla altın madalya, kulplu beygir aletinde de 14433 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Artistik Cimnastik Milli Takımı, şampiyonayı, 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalyayla tamamladı.

Kentte, 17-20 Aralık'ta Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası yapılacak.

İbrahim Çolak, Cimnastik, Mersin, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli cimnastikçiler, Avrupa Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı - Son Dakika Spor


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