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Milli cimnastikçiler Dünya Şampiyonası'na Bolu'da hazırlanıyor

36 dakika önce

Dünya Gençler Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesi milli takım, son hazırlık dönemi çalışmalarına Bolu'da başladı.

Milli cimnastikçiler Dünya Şampiyonası'na Bolu'da hazırlanıyor, System.String[]
Dünya Gençler Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesi milli takım, son hazırlık dönemi çalışmalarına Bolu'da başladı.
Cimnastik kadın ve erkek milli takımları, Macaristan'ın Györ kentinde 23 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Dünya Gençler Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesi Bolu'da kampa girdi.
Milli takım antrenörleri Ersin Yılmaz, Nuri Tufan, Derya Öner Ağan ve Cem Volkan Yavaş gözetimindeki çalışmalarda, milli sporcular Bora Tarhan, Emre Dodanlı, Hasan Bulut, Kerem Şener, Dilara Yurttaş, Ceren Biner, Bilge Tarhan ve Cemre Kendirci yer alıyor.
Çalışmalarını Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda gerçekleştiren milli takım, 23 Haziran Pazar günü şampiyona için Macaristan'a hareket edecek.
Yılmaz: "Hedefimiz altın madalya"
Milli takım antrenörü Ersin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den 4 erkek ve 4 kadın toplam 8 sporcunun Dünya Şampiyonası'na katılacağını söyledi.
Çalışma ortamının iyi olduğunu belirten Yılmaz, "Hedefimiz altın madalya. İki ya da üç altın madalya alabilecek kapasitede sporcularımız var. İnşallah madalya bekliyoruz." diye konuştu.
Yılmaz, günde çift antrenman yaptıklarını dile getirerek, "Yaklaşık 7 saat antrenman yapıyoruz. Çalışmalar eğlenceli geçiyor. Motivasyonumuzu bozmadan şampiyonaya kadar iyi bir hazırlık kampı geçirmek istiyoruz. Kamp 23 Haziran'da sona erecek ve Macaristan'a hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:16 Kaynak: AA
Bolu, Spor
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