Son Dakika Haberleri: Milli cimnastikçiler finalde

Milli cimnastikçiler finalde

1 saat önce

Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda milli cimnastikçiler Sercan Demir, Yunus Emre Gündoğdu ve Ümit Şamiloğlu finale kaldı.

Milli cimnastikçiler finalde, System.String[]
Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda milli cimnastikçiler Sercan Demir, Yunus Emre Gündoğdu ve Ümit Şamiloğlu finale kaldı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentindeki organizasyonda mücadele eden milli sporculardan Sercan Demir ve Yunus Emre Gündoğdu halkada, Ümit Şamiloğlu ise barfikste finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:43 Kaynak: AA
Hırvatistan, Ümit Şamiloğlu, Gündoğdu, Spor
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