Milli cimnastikçiler finalde
1 saat önce
Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda milli cimnastikçiler Sercan Demir, Yunus Emre Gündoğdu ve Ümit Şamiloğlu finale kaldı.
Hırvatistan
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:43 Kaynak: AA
'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda milli cimnastikçiler Sercan Demir, Yunus Emre Gündoğdu
ve Ümit Şamiloğlu
finale kaldı. Türkiye
Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentindeki organizasyonda mücadele eden milli sporculardan Sercan Demir ve Yunus Emre Gündoğdu halkada, Ümit Şamiloğlu ise barfikste finale yükseldi.
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