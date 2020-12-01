Milli cimnastikçiler Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda en az 3 madalya hedefliyor - Son Dakika

Milli cimnastikçiler Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda en az 3 madalya hedefliyor

01.12.2020 10:59

Mersin'de 17-20 Aralık'ta düzenlenecek 2020 Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın antrenörlerinden Özgür Gümüşlü, "En az 5 final ve 3 madalya hedefliyoruz.

Mersin'de 17-20 Aralık'ta düzenlenecek 2020 Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın antrenörlerinden Özgür Gümüşlü, "En az 5 final ve 3 madalya hedefliyoruz. Umarım hedeflerimize ulaşırız." dedi.

Gümüşlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olmasından dolayı heyecanlı olduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sporcuların yaklaşık 8 aydır bir organizasyonda yarışmadığını hatırlatan Gümüşlü, "Pandemi sürecinde bazı zorluklarımız oldu, evde antrenmanlar yaptılar. Ancak 5 aydır düzenli olarak antrenmanlarımızı yapıyoruz ve Avrupa Şampiyonası'na hazırız." diye konuştu.

Gümüşlü, organizasyonda gençlerde ve büyüklerde beşer sporcunun mücadele edeceğini hatırlatarak, "En az 5 final ve 3 madalya hedefliyoruz. Umarım hedeflerimize ulaşırız. Çalışmalarımız o yönde. Şu an için her şey normal." ifadelerini kullandı.

Dilara Yurtdaş ilk kez büyüklerde mücadele edecek

Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek 16 yaşındaki Dilara Yurtdaş da Avrupa Şampiyonası için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle çalışmalarına ara vermelerine rağmen bu açığı hızla kapattıklarını kaydeden Dilara Yurtdaş, şöyle konuştu:

"Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez büyükler kategorisinde mücadele edeceğim. Mersin'de finale kalıp madalya kazanmak istiyorum. Takım olarak da madalya ve final için mücadele edeceğiz. Tabii ki hedefim 2024 Olimpiyatları. Takım olarak ve bireysel olarak orada olmak istiyorum."

Dilara Yurtdaş, cimnastiğe antrenörünün okulda kendisini seçmesiyle başladığını belirterek, "Tesadüfen başlamış oldu çok kısa süre sonra içinde yarışmacı gruba geçip, bugünlere kadar geldim." ifadelerini kullandı.

Milli cimnastikçiler Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda en az 3 madalya hedefliyor
Milli cimnastikçiler Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda en az 3 madalya hedefliyor
Milli cimnastikçiler Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda en az 3 madalya hedefliyor
Milli cimnastikçiler Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda en az 3 madalya hedefliyor

Avrupa Şampiyonası, Aralık, Mersin, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli cimnastikçiler Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda en az 3 madalya hedefliyor - Son Dakika Spor


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