Son Dakika Haberleri: Milli Cimnastikçiler, Kiev'de 12 Madalya Topladı

Milli Cimnastikçiler, Kiev'de 12 Madalya Topladı

1 saat önce

Milli cimnastikçiler, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de katıldıkları Artistik Cimnastik Uluslararası Turnuva'da 3 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Milli Cimnastikçiler, Kiev'de 12 Madalya Topladı, System.String[]
Milli cimnastikçiler, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de katıldıkları Artistik Cimnastik Uluslararası Turnuva'da 3 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Önder atlama masası, halka ve paralel aletinde birer altın madalya elde ederken, yer aletinde gümüş madalya aldı.

Ferhat Arıcan, paralel aletinde gümüş, yer aletinde ve barfiks aletinde ise bronz madalya elde etti.

Milli sporculardan Ezgi Yeşil büyük kadınlar kategorisinde asimetrik paralel ve atlama masası aletinde gümüş madalya aldı. Doğa Özgöçmez de yer aletinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Genç kadınlar kategorisinde ise Bilge Tarhan denge aletinde gümüş, Dilara Yurtdaş yer aletinde bronz madalya kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:57 Kaynak: AA

Kiev, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş'in Milli Takıma Gitmesine En Çok Sevinen İsim Loris Karius Oldu! Olympiakos, Islam Slimani'yi Transfer Etmek İstiyor Los Angeles Lakers'ta LeBron James Sezonu Kapattı Porto'nun Yıldızı Alex Telles, Penaltı Atarken Sakatlandı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 23:30:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Cimnastikçiler, Kiev'de 12 Madalya Topladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]