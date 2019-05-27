Son Dakika Haberleri: Milli cimnastikçiler Türkiye'ye döndü

Milli cimnastikçiler Türkiye'ye döndü

2 saat önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 11. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nı çiftler kategorisinde gümüş madalya ile tamamlayan ve Türkiye'ye büyüklerde bir ilki yaşatan milli sporcular Ayşe Begüm Onbaşı ile Mehmet Ercoş, yurda döndü.

Milli cimnastikçiler Türkiye'ye döndü, System.String[]
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 11. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nı çiftler kategorisinde gümüş madalya ile tamamlayan ve Türkiye'ye büyüklerde bir ilki yaşatan milli sporcular Ayşe Begüm Onbaşı ile Mehmet Ercoş, yurda döndü.
Sporcuları İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar çiçeklerle karşıladı.
Sporculardan Mehmet Ercoş, gazetecilere yaptığı açıklamada, günde en az 3-4 saat antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandıklarını söyledi.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun kampında da kesintisiz antrenman yaptıklarını anlatan Erçoş, "Bu çalışmalarımızın sonunda da gümüş madalyayı ülkemize kazandırdık ve tarihe geçtik. Büyükler kategorisinde Ayşe Begüm Onbaşı'yla yurt dışında yarıştığımız ilk organizasyondu. Ülkemizi temsil etmek bizim için her zaman heyecan verici bir duygu. Seneye Bakü'de Dünya Şampiyonası var. Bu önemli organizasyonda altın madalya hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Onbaşı: "Bu başarıyı devam ettirmek ve sürdürmek çok önemli"
Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, müsabakadan madalyayla döndükleri için mutlu olduklarını dile getirdi.
Avrupa Şampiyonası'nda ilk madalya alan isim olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu anlatan Onbaşı, "Bu başarıyı daha önce küçükler kategorisinde de başarmıştık. Büyükler kategorisinde bu başarıyı sürdürmek ve devam ettirmek çok önemli. Önümüzdeki yıl Bakü'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda en iyi dereceyi elde etmek istiyorum." diye konuştu.
Milli takım antrenörü Mehmet Ali Ekin ise Azerbaycan halkının kendilerini hiç yalnız bırakmadığını ve sürekli destekleyerek Türkiye'deymiş gibi hissettirdiklerini söyledi.
Özcan Nalbantlar da sporcuları elde ettikleri başarı nedeniyle kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:54 Kaynak: AA
Bakü, Türkiye, Spor
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