Milli cimnastikçilerden 5 madalya
9 saat önce
Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Gençler Turnuvası'nda milli sporcular toplam 5 madalya kazandı.
Macaristan
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:15 Kaynak: AA
'da düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Gençler Turnuvası'nda milli sporcular toplam 5 madalya kazandı. Türkiye
Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonda mücadele eden milli sporcuların 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandığı belirtildi.
Milli sporculardan Mert Efe
Kılıçer'in paralelde altın, Altan Doğan'ın kulplu beygir aletinde gümüş, Volkan Arda Hamarat'ın paralelde gümüş, halka aletinde bronz, Ali Altun
'un ise atlama masasında gümüş madalya elde ettiği aktarıldı.
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