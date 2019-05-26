Son Dakika Haberleri: Milli cimnastikçilerden 5 madalya

Milli cimnastikçilerden 5 madalya

9 saat önce

Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Gençler Turnuvası'nda milli sporcular toplam 5 madalya kazandı.

Milli cimnastikçilerden 5 madalya, System.String[]
Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Gençler Turnuvası'nda milli sporcular toplam 5 madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonda mücadele eden milli sporcuların 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandığı belirtildi.
Milli sporculardan Mert Efe Kılıçer'in paralelde altın, Altan Doğan'ın kulplu beygir aletinde gümüş, Volkan Arda Hamarat'ın paralelde gümüş, halka aletinde bronz, Ali Altun'un ise atlama masasında gümüş madalya elde ettiği aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:15 Kaynak: AA
Macaristan, Spor
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