Son Dakika Haberleri: Milli Cimnastikçilerden 8 Madalya

Milli Cimnastikçilerden 8 Madalya

57 dakika önce

Slovakya Açık Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcular, 8 madalya kazandı.

Milli Cimnastikçilerden 8 Madalya, System.String[]
Slovakya Açık Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcular, 8 madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen uluslararası turnuva sona erdi.

Organizasyonda Türkiye'yi, büyükler kategorisinde 4, 15-17 yaş kategorisinde ise 5 sporcu temsil etti. Türkiye, turnuvayı 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

Madalya kazanan sporcular şöyle:

-Büyükler

Altın: Nihat Can Gül-Nazlı Özgör (çiftler), Nihat Can Gül-Nazlı Özgör-Ahmet Çoruh (trio)

Gümüş: Nihat Can Gül (tek erkekler)

Bronz: Nazlı Özgör (tek kadınlar), Emir Erışık (tek erkekler)

15-17 yaş

Altın: Nil Deniz Bal (tek kadınlar)

Gümüş: Nil Deniz Bal-Büşra Çiçek-Seran Solak (trio)

Bronz: Ahmet Meriç Turmamış (tek erkekler)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:32 Kaynak: AA

Türkiye, Slovakya, Spor
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