Milli Cimnastikçilerden 8 Madalya
57 dakika önce
Slovakya Açık Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcular, 8 madalya kazandı.
Slovakya Açık Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcular, 8 madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen uluslararası turnuva sona erdi.
Organizasyonda Türkiye'yi, büyükler kategorisinde 4, 15-17 yaş kategorisinde ise 5 sporcu temsil etti. Türkiye, turnuvayı 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.
Madalya kazanan sporcular şöyle:
-Büyükler
Altın: Nihat Can Gül-Nazlı Özgör (çiftler), Nihat Can Gül-Nazlı Özgör-Ahmet Çoruh (trio)
Gümüş: Nihat Can Gül (tek erkekler)
Bronz: Nazlı Özgör (tek kadınlar), Emir Erışık (tek erkekler)
15-17 yaş
Altın: Nil Deniz Bal (tek kadınlar)
Gümüş: Nil Deniz Bal-Büşra Çiçek-Seran Solak (trio)
Bronz: Ahmet Meriç Turmamış (tek erkekler)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:32 Kaynak: AA
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