Milli Cimnastikçilerden 8 Madalya

Slovakya Açık Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcular, 8 madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen uluslararası turnuva sona erdi.



Organizasyonda Türkiye'yi, büyükler kategorisinde 4, 15-17 yaş kategorisinde ise 5 sporcu temsil etti. Türkiye, turnuvayı 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.



Madalya kazanan sporcular şöyle:



-Büyükler



Altın: Nihat Can Gül-Nazlı Özgör (çiftler), Nihat Can Gül-Nazlı Özgör-Ahmet Çoruh (trio)



Gümüş: Nihat Can Gül (tek erkekler)



Bronz: Nazlı Özgör (tek kadınlar), Emir Erışık (tek erkekler)



15-17 yaş



Altın: Nil Deniz Bal (tek kadınlar)



Gümüş: Nil Deniz Bal-Büşra Çiçek-Seran Solak (trio)



Bronz: Ahmet Meriç Turmamış (tek erkekler)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

