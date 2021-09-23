Milli Cimnastikçilerimiz Avrupa Dördüncüsü - Son Dakika

İlk kez katıldıkları Avrupa Şampiyonasında elde ettikleri başarılı sonuç ile turnuvanın en iyileri arasında olduklarını gösteren milli cimnastikçilerimiz, 2022 yılında yapılacak olan Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonasına hazır olduklarının mesajını verdiler.

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu milli sporcular Şimal Seyman, Okay Arsan ve Göktürk Balcı, İtalya'nın Pesaro kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na damga vurdular. Sporcularımız 3 kategoride final müsabakalarına çıkarken, topladıkları 19.400 puanla Avrupa dördüncüsü oldular. Milli forma altında ilk kez katıldıkları uluslararası organizasyonda gösterdikleri başarıyla hem ülkemizi hem de Manisa'mızı gururlandıran sporcularımız, 2022 yılında düzenlenecek olan Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası öncesi gelecek adına umut verdiler.

Milli Sporcularımızla Gurur Duyuyoruz

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Caner Vatansever de İtalya'da gerçekleşen şampiyona hakkında açıklamalarda bulundu. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası gençler kategorisi trio finalinde topladıkları 19.400 puanla dördüncü olan milli sporcularımız Şimal Seyman, Okay Arsan ve Göktürk Balcı'nın başarılarıyla mutlu olduklarını belirten Vatansever, "Sporcularımız Şimal Seyman, Okay Arsan ve Göktürk Balcı ile gurur duyuyoruz. Bu başarıda emeği geçen milli takım hocalarımızı kutluyoruz. Sporcularımızın başarı çıtasının uluslararası arenada yükselmesi, kulüp olarak doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki süreçte hazırlık dönemini iyi geçirip, Dünya Şampiyonası'nda sporcularımızdan madalya bekliyoruz" diye konuştu.