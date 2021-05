Milli ciritçi Eda Tuğsuz olimpiyatlara Palandöken'de hazırlanıyor

Milli ciritçi Eda Tuğsuz, olimpiyatlara Erzurum Palandöken'de hazırlanıyor.

Eda Tuğsuz antrenörü Fatih Avan ile Erzurum Yüksek İrtifa kamp Merkezi'nde Atletizm Milli Takımı ile olimpiyatlara hazırlanıyor. 9 Mayıs'ta başlayan kamp 31 Mayıs tarihinde sona erecek.

Milli Ciritçi Eda Tuğsuz, "24 yaşındayım. Memleketim Antalya, ülkemizi Atletizm branşı cirit atmada Olimpiyat Oyunları'nda temsil edeceğim. Şu anda Erzurum Yüksek İrtifada Milli Takım kampındayım. Antrenörüm Fatih Avan şu an aktif olarak cirit attığı için ben de onu izledim ve bu branşa başlamam bu şekilde oldu. Benim çok ilgimi çekmiş olacak ki bu spora ilgi duydum. Asıl Beden Eğitim Antrenörümün beni Atletizm sahasına getirmesi ile başlamıştı. Ailemde benden başka sporla uğraşan kimse yok. Her sporcu gibi benim de hayalim Olimpiyatlara gitmek ve ülkemi temsil etmek" dedi.

Bir Olimpiyat sporcusunun yetişmesinin en az 10 yıl sürdüğünü anlatan milli sporcu Tuğsuz, "Ben çok çalıştım. Fedakarlık isteyen spor dalı. Bu benim spora adanmışlığımdır. Bu sporu severek yapıyorum. Cirit aleti benim bir parçam olmuştur. Beni zorlayan tarafı ailemden uzakta olmamdır. Bir sporcunun Olimpiyatlara katılması başlı başına bir başarıdır ki ben bunu başardım. Ülkemi Olimpiyatlarda temsil edeceğim. Olimpiyatlara gidebilmek için kota almış durumdayım. Hedeflerim arasında tabi ki Olimpiyat oyunlarında finalde yarışmak var. Türk Bayrağını göndere çektirmek var" diye konuştu.

"Cirit bilindiği gibi bizim Ata sporumuzdur" diyen Milli Ciritçi Eda Tuğsuz, "Erzurum ve Erzincan'da at üzerinde yapılan spor dallarından birisi. Türk Milleti olarak cirit atmaya yatkın bir milletiz. Ben de bir tesadüf eseri keşfedildim ama bu spor bizlerin atalarımızın yaptığı spor dallarından birisidir" şeklinde konuştu.

Avrupa rekoru olarak U-23 yaş altında 67.21 derecesi bulunduğunu dile getiren Eda Tuğsuz, "Tarihimizde 60 metrenin üzerinde cirit atan sporcu sanırım yok. Hedefim her zaman kendimi geliştirmektir. Kariyerim boyunca 67.21 hedefi geçmektir. Dünyada geçerli olan 67 metre üzeri her zaman madalya umudu ile bakılır. Zor bir süreçten geçiyoruz. Biz sporcular korona virüsten dan çok etkilendik. Olimpiyatlarda ülkemin bana verdiği desteği her zaman düşünüyorum. Yalnız değilim. Ben yarışlarda Eda olarak yarışmıyorum. Göğsümde taşıdığım bayrak için yarışıyorum. Beni izleyenlere şimdiden teşekkür ediyorum. Desteklerini bekliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM