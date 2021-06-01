Üye Girişi
Milli ciritçi Eda Tuğsuz, Tokyo Olimpiyatları'na madalya hedefiyle hazırlanıyor - Son Dakika

Milli ciritçi Eda Tuğsuz, Tokyo Olimpiyatları'na madalya hedefiyle hazırlanıyor

01.06.2021 11:41

Cirit atmada 2019 yılında Roma'da gerçekleştirilen Elmas Lig'de (Diamond League) Tokyo Olimpiyatları için kota alan Eda Tuğsuz, olimpiyatlarda madalya hedefine ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Cirit atmada 2019 yılında Roma'da gerçekleştirilen Elmas Lig'de (Diamond League) Tokyo Olimpiyatları için kota alan Eda Tuğsuz, olimpiyatlarda madalya hedefine ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türkiye Atletizm Federasyonunun programı kapsamında Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki atletizm pistinde kamp yapan 24 yaşındaki Eda Tuğsuz, cirit atmada hem uluslararası alanda hem de Türkiye'de birçok rekoru kırmayı başardı.

Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde 2016 yılında düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonasında gerçekleştirdiği 56,71 metrelik derecesiyle üçüncü sırada yer alarak bronz madalya alan Eda, Türkiye'de yapılan Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda önce 59,21 metre, ardından da 59,68 metrelik atış yaparak kendine ait Türkiye rekorunu geliştirdi.

2017 yılında ise Avrupa Atmalar Kış Kupası'nda 60,98 metreyi gören Eda, bu sonuçla kişisel en iyi derecesini ve ülke rekorunu bir metreden fazla geliştirerek gümüş madalya kazandı. Milli sporcu böylece 60 metre sınırını geçen ilk Türk kadın ciritçi olarak önemli başarıya imza attı.

Kariyerinde dünya beşinciliği, dünya gençler üçüncülüğü gibi önemli başarıları olan milli ciritçi, İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Elmas Lig'de cirit atmada ikinci olup yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

Söz konusu yarışlarda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan Eda, öncelikli olarak finallere kalmak ardında da madalya kazanmayı hedefliyor.

Milli ciritçi Eda Tuğsuz, AA muhabirine, sporculuk hayatında birçok başarıya imza attığını söyledi.

Uluslararası alanda madalyalar kazandığını belirten Eda, "Bunlardan en önemlisi Dünya Gençler Şampiyonası'nda üçüncü olmuştum. 23 yaş altı Avrupa ikinciliğim, büyükler dünya beşinciliğim gibi bir sürü sayabileceğim başarılarım var." dedi.

Milli ciritçi olimpiyat kotasını Elmas Lig'de aldı

Eda, Tokyo Olimpiyatları'na ve diğer müsabakalara katılmak için çalışma yaptığını ifade ederek, "Olimpiyatlara katılmak için Elmas Lig dediğimiz yarışta kotayı aldım. Baraj 64.50 idi ama ben 64. 83 atarak kotayı 2019 yılında Roma'da geçmiş oldum. Bir atletin veya bir sporcunun en büyük hayallerinden bir tanesi olimpiyat oyunlarıdır." diye konuştu.

Çocukluğundan beri sporla ilgilendiğini dile getiren Eda, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporun zirvesi artık olimpiyat oyunları. Bende küçüklükten beri spora emek veriyorum ve bunun karşılığında olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazandım. Benim için katılmak bile ayrı bir mutluluk çünkü emeğimizin karşılığı denilebilir. Gönül ister ki orada final yarışmak ilk hedefim orada final yarışmak olacaktır. Seçme finalden daha zor olduğu için finalde kalırsam madalya çok da imkansız değil benim için önemli olan finale kalmak."

Türkiye Atletizm Federasyonu Cirit Atma Antrenörü Fatih Avan da olimpiyatlara hazırlık kampı için Erzurum'a geldiklerini anlatarak, "Şu an için her şey yolunda. Eda kadınlarda 64,50 metre olan Avrupa barajını 2019'daki müsabakalarda geçmişti. Daha sonra pandemi sürecinden sonra olimpiyatlar 2021'e ertelendi, bu süreçte Eda'nın kotası kabul edildi ve olimpiyatlara gitmeye hak kazandı. Olimpiyatlara hazırlık için 5-6 müsabakamız var. Bunlara iyi şekilde gitmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli ciritçi Eda Tuğsuz, Tokyo Olimpiyatları'na madalya hedefiyle hazırlanıyor
Milli ciritçi Eda Tuğsuz, Tokyo Olimpiyatları'na madalya hedefiyle hazırlanıyor
Milli ciritçi Eda Tuğsuz, Tokyo Olimpiyatları'na madalya hedefiyle hazırlanıyor
Milli ciritçi Eda Tuğsuz, Tokyo Olimpiyatları'na madalya hedefiyle hazırlanıyor
Milli ciritçi Eda Tuğsuz, Tokyo Olimpiyatları'na madalya hedefiyle hazırlanıyor

Olimpiyat, Milli, Tokyo, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli ciritçi Eda Tuğsuz, Tokyo Olimpiyatları'na madalya hedefiyle hazırlanıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı

Son Dakika Haberleri
12:31 Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk defa bir insanda rastlandı
12:17 Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi
12:09 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir
12:08 Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı
11:56 Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü
11:55 Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi
11:36 Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu
11:28 "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi
11:20 Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı
10:48 Yeni normalleşme süreci bugün resmen başladı! İşte yasaklardan muaf olan yer ve kişiler
Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk defa bir insanda rastlandı Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk defa bir insanda rastlandı         
12:32
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir         
12:10
Ahmet Misbah Demircan ilk kez anlattı: Taksim Camii'ni yapan firmanın ailesi Rahmetli Özal'a 'Bu camiyi biz yapalım' demiş Ahmet Misbah Demircan ilk kez anlattı: Taksim Camii'ni yapan firmanın ailesi Rahmetli Özal'a 'Bu camiyi biz yapalım' demiş         
12:07
Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi         
11:55
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi         
11:18
Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil         
11:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin         
09:39
Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar         
09:30
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları         
09:28
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı         
09:22
Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak         
09:17
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi         
01:01
Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş         
21:46
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular         
17:39
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 12:35:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli ciritçi Eda Tuğsuz, Tokyo Olimpiyatları'na madalya hedefiyle hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement