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Milli ciritçi Esra Türkmen, uluslararası müsabakalarda madalya almak için ter döküyor - Son Dakika

Milli ciritçi Esra Türkmen, uluslararası müsabakalarda madalya almak için ter döküyor

05.06.2021 12:55

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa giren milli ciritçi Esra Türkmen, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde etmek için ter döküyor.

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa giren milli ciritçi Esra Türkmen, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde etmek için ter döküyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kısmi normalleşme sürecine girilmesiyle Erzurum'a gelerek Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa giren 19 yaşındaki Esra, günde çift antrenman yaparak güç depoluyor.

Milli ciritçi Esra Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporculuk kariyerinde ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda başarıya imza attığını söyledi.

Olimpiyat kotası alabilmek için elinden geldiğince mücadele edeceğinin altını çizen Esra, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlar için aslında yaşım daha çok küçük, 19 yaşındayım. Benim için kota çok zor ama yine de elimden geldiğince kotayı zorlamaya çalışıyorum. Ama önceliklerim Avrupa Gençler Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası. Olimpiyat gerçekten çok zor, benim için de çok büyük tecrübe olur. Tabii ki her sporcunun olduğu gibi benim de hayalim olimpiyatlarda yarışmak. Ondan sonra final, finalden sonra da tabii ki madalya. Hayalim olimpiyat kotası almak, en azından olimpiyatlarda seçmelerde yarışmak bile çok çok büyük tecrübe. Ülkeme böyle bir gururu yaşatmak isterim. Onun içinden elimden geleni yapacağım."

Fatih Avan: "Esra'dan daha büyük performanslar bekliyoruz"

Türkiye Atletizm Federasyonu Cirit Atma Antrenörü Fatih Avan da milli sporcuların olimpiyat kotası alabilmek için çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiklerini anlattı.

Esra Türkmen'in çok genç olmasına rağmen iyi performans sergilediğini ifade eden Avan, şöyle konuştu:

"Bu yüzden de olimpiyatlarda kota alabilmek için yoğun bir mücadelesi var. Önümüzdeki süreçte 5-6 tane müsabakada iyi bir puan toplayabilirse olimpiyata gidebilme şansı var. Ama tabii ki bu Esra için ana hedef değil. Çünkü Esra'nın hali hazırda yaşı daha çok küçük. Esra'nın önünde daha uzun süreler var. Bu yüzden de böyle bir ihtimali varken bunun için mücadele veriyoruz. Neden olmasın, şansı da var. Ama olmaz ise Esra için bu bir kayıp değil. Aksine büyük bir tecrübe olacak. Çünkü ilerleyen dönemlerde Esra'dan daha büyük performanslar bekliyoruz."

Milli ciritçi Esra Türkmen, uluslararası müsabakalarda madalya almak için ter döküyor
Milli ciritçi Esra Türkmen, uluslararası müsabakalarda madalya almak için ter döküyor
Milli ciritçi Esra Türkmen, uluslararası müsabakalarda madalya almak için ter döküyor
Milli ciritçi Esra Türkmen, uluslararası müsabakalarda madalya almak için ter döküyor
Milli ciritçi Esra Türkmen, uluslararası müsabakalarda madalya almak için ter döküyor

Olimpiyat, Türkmen, Erzurum, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli ciritçi Esra Türkmen, uluslararası müsabakalarda madalya almak için ter döküyor - Son Dakika Spor


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