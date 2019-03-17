Son Dakika Haberleri: Milli Curlingciler Polonya'da 2'nci Oldu

Milli Curlingciler Polonya'da 2'nci Oldu

1 saat önce

Dilşat Yıldız ile Uğurcan Karagöz, Tatra Dağları Karışık Çiftler Curling Turnuvası'nda 2'nci oldu.

Milli Curlingciler Polonya'da 2'nci Oldu, System.String[]
Dilşat Yıldız ile Uğurcan Karagöz, Tatra Dağları Karışık Çiftler Curling Turnuvası'nda 2'nci oldu.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Nowy Targ kasabasında düzenlenen turnuva sona erdi.

Dilşat ile Uğurcan, finalde karşılaştıkları ev sahibi ülkeden Justyna Wojtas-Marcin Marek çiftine 9-8 yenilerek 2'nci sırayı aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:36 Kaynak: AA

Türkiye, Polonya, Spor
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