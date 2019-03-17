Milli Curlingciler Polonya'da 2'nci Oldu
1 saat önce
Dilşat Yıldız ile Uğurcan Karagöz, Tatra Dağları Karışık Çiftler Curling Turnuvası'nda 2'nci oldu.
Dilşat Yıldız ile Uğurcan Karagöz, Tatra Dağları Karışık Çiftler Curling Turnuvası'nda 2'nci oldu. Türkiye
Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya
'nın Nowy Targ kasabasında düzenlenen turnuva sona erdi.
Dilşat ile Uğurcan, finalde karşılaştıkları ev sahibi ülkeden Justyna Wojtas-Marcin Marek çiftine 9-8 yenilerek 2'nci sırayı aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:36 Kaynak: AA
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