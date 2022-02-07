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MİLLİ DAĞCI, 50 METRELİK BUZ ŞELALESİNE TIRMANDI - Son Dakika

MİLLİ DAĞCI, 50 METRELİK BUZ ŞELALESİNE TIRMANDI

07.02.2022 10:52

DÜNYADA 8 bin metreyi geçen 13 dağa çıkan milli dağcı Tunç Fındık, Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'nda yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki buzdan şelaleye tırmandı.

DÜNYADA 8 bin metreyi geçen 13 dağa çıkan milli dağcı Tunç Fındık, Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'nda yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki buzdan şelaleye tırmandı. Milli sporcu, kanyonun buz tırmanışları için ideal olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geçen yıl 'doğal sit-nitelikli doğa koruma alanı' olarak tescillenen Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'nun tanıtımı için Kaymakamlık tarafından etkinlik düzenlendi. Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı'nın etkinliğe davet ettiği milli dağcı Tunç Fındık ve ekibi, kanyonu gezip uygun rotaları tespit ettikten sonra 50 metre yüksekliğindeki buz sarkıtlarına tırmandı.

Murat Kanyonu'nun, yapılacak çalışmalarla tırmanış için önemli ve yeni bir kapı olacağını belirten Tunç Fındık, 'Diyadin 2007'den beri gördüğüm ve aklımda olan bir yerdi. Kaymakam Alper Balcı'nın daveti üzerine gelerek tırmanış yaptık. Burada tırmanılacak daha çok alan var. Burada güzel bir potansiyel var. Doğal güzelliği çok farklı buranın. Gerçekten değişik bir kanyon, çok farklı bir yer. Buz potansiyelini sorarsanız eğer, gerçekten birazcık uğraşı ve az bir çaba ile burası çok büyük bir buz parkı olabilecek bir yer. Çok doğal bir ortam. Yapay olarak yönlendirilen sular, muhtemelen çok farklı zorluklarda buz tırmanışı yapmayı seven her kişiye hitap edebilecek bir parkur oluşturulabilir. Dünyanın ve ülkemizin her yerinden insanlara hitap edebilecek bir buz ortamı yaratılabilir" diye konuştu.

'BU SAKLI CENNETİ BÜTÜN HERKESE GÖSTERMEK İSTİYORUZ'

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, ilçenin birbirinden güzel birçok tarihi ve doğal güzelliğinin olduğuna dikkat çekerek mevcut turizm potansiyelini ortaya çıkarmak istediklerini belirtti. Doğaseverleri Diyadin'e davet eden Balcı, şunları söyledi:

"Diyadin kanyonu, doğal bir cennet. 40 ila 50 metre uzunluk ve yükseklikten oluşuyor. Milli dağcımız Tunç Fındık'a çok teşekkür ederim. Uzun zamandır kendilerini bekliyorduk. Bizim burada Diyadin Belediyesi ve Kaymakamlığı olarak amacımız Diyadin'i tanıtmak. Bu saklı cenneti bütün herkese göstermek. Buradaki doğal güzellikleri görmeye tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Kayak bizde, kaplıca bizde, doğa sporları bizde, yürüyüş bizde, tırmanış bizde. Herkesi Diyadin ilçemize Ağrı'ya bekliyoruz. Tabii Tunç Bey'in gelişi ile birlikte bizler önümüzdeki yıl bu etkinliği bir festival haline getirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz yazın kaplıca festivali yapmak. Kışın ise burada kış festivali yapmak."

MİLLİ DAĞCI, 50 METRELİK BUZ ŞELALESİNE TIRMANDI
MİLLİ DAĞCI, 50 METRELİK BUZ ŞELALESİNE TIRMANDI
MİLLİ DAĞCI, 50 METRELİK BUZ ŞELALESİNE TIRMANDI
MİLLİ DAĞCI, 50 METRELİK BUZ ŞELALESİNE TIRMANDI
MİLLİ DAĞCI, 50 METRELİK BUZ ŞELALESİNE TIRMANDI
MİLLİ DAĞCI, 50 METRELİK BUZ ŞELALESİNE TIRMANDI

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Murat Kanyonu, Tunç Fındık, Diyadin, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİLLİ DAĞCI, 50 METRELİK BUZ ŞELALESİNE TIRMANDI - Son Dakika


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