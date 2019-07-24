Son Dakika Haberleri: Milli dağcılar, Gasherbrum 1 tırmanışını tamamladı
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Milli dağcılar, Gasherbrum 1 tırmanışını tamamladı

2 saat önce

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek İrtifa Takımı, Gasherbrum 1 tırmanışını başarıyla gerçekleştirerek yurda döndü.

Milli dağcılar, Gasherbrum 1 tırmanışını tamamladı, System.String[]
Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek İrtifa Takımı, Gasherbrum 1 tırmanışını başarıyla gerçekleştirerek yurda döndü.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Tunç Fındık, Adem Gül ve Güçlü Özen'den oluşan yüksek irtifa takımı, Pakistan'ın Karakurum Dağları'ndaki 8 bin 58 metrelik Gasherbrum 1'in zirvesine çıktı.
Dünyanın en yüksek 11. dağı olan Gasherbrum 1'in zirvesine oksijen desteği olmadan ve dağ üzerinde taşıyıcı (şerpa) kullanmadan ulaşan ekip, Türkiye Dağcılık Federasyonunun tarihindeki ilk 8 bin metre üstü zirvesini gerçekleştirdi.
Aynı zamanda bu tırmanışla Tunç Fındık, 14x8000 projesindeki 13. zirvesini başarılı bir şekilde tamamladı.
Türk bayrağını 8 bin 58 metre yükseklikte dalgalandıran milli sporcuların faaliyeti 45 gün sürdü.
Türkiye Dağcılık Federasyonu, Tunç Fındık, Pakistan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:26 Kaynak: AA
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