Milli dansçı engelleri aşıp azmiyle başarıya koşuyor - Son Dakika

Türkiye'yi tekerlekli dans şampiyonalarında başarıyla temsil eden bedensel engelli milli sporcu 54 yaşındaki Osman Ertöz, sahnedeki performansı ve yaşama bağlılığıyla dikkati çekiyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Ertöz, 2 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldi. Küçük yaşta hayata atılan ve engeline rağmen pazarda limon satan Ertöz, 22 yaşına geldiğinde Karşıyaka Belediyesinde memur olarak göreve başladı. Ertöz'ün yaşamı, memuriyetten sonra değişti.

Tekerlekli sandalye basketbolundan atletizme, danstan yamaç paraşütüne kadar birçok spor faaliyetine katılan Ertöz, çeşitli müzik topluluklarında korist ve solist olarak yer aldı.

Atletizmde ulusal ve uluslararası organizasyonlardan madalyayla dönen Ertöz, tekerlekli sandalye dansı branşında yurt dışında katıldığı turnuvalarda da dereceler elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Dans Milli Takım sporcusu Ertöz, 2 kez Avrupa üçüncüsü, bir kez de dünya dördüncüsü oldu.

Türk bayrağını göndere çektirebilmek için çalışmalarını ara vermeden sürdüren milli sporcu, sahnedeki performansı ve tekerlekli sandalyeyle yaptığı hareketlerle beğeni kazanıyor.

"Kendimi hiçbir zaman engelli olarak görmedim"

Osman Ertöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi olarak başladığı tekerlekli sandalye dansında milli formayı giymeye başladığında büyük gurur yaşadığını söyledi.

Sahnede dans ederken bambaşka biri olduğunu belirten Ertöz, "Kendimi hiçbir zaman engelli olarak görmedim. Özgür yaşamayı çok seviyorum. Benim için dans bir özgürlük. 'Etrafımda kaç kişi var, beni kaç kişi izliyor' diye dans etmiyorum. Mutlu olmak için dans ediyorum." diye konuştu.

Başta dans ederken zorlandığını ancak ailesi ve partnerlerinin kendisine hep destek verdiğini dile getiren Ertöz, kazandığı başarılarda onların çok büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Şampiyonalara hazırlanırken saatlerce dans ettiğini anlatan Ertöz, şöyle konuştu:

"Dans içimizdeki duygu ve ritmlerin dışa yansıması. Yarışmalara katılırken çok heyecanlı oluyorum. Uyurken rüyamda bile dans ediyorum. Milli takım olarak kazandığımız başarıların ardından engelliler arasında bu spora ilgi de arttı. Bugüne kadar katıldığım hiçbir şampiyonadan madalyasız dönmedim. Arkadaşlarım bana 'madalya avcısı' diyor. En büyük isteğim bu yıl düzenlenecek Türkiye şampiyonasında derece yapıp ardından Avrupa ve dünya şampiyonalarında kürsüde olabilmek. Türk bayrağını göndere çektirmek istiyorum."

"Oğlumla gurur duyuyorum"

Milli sporcunun 77 yaşındaki annesi Makbule Ertöz de oğlunun hayatına bedensel engelli olarak devam edeceğini öğrendiğinde çok üzüldüğünü ancak sosyalleşmesi için büyük çaba gösterdiğini söyledi.

Oğluyla gurur duyduğunu belirten Ertöz, "Osman'ı televizyondan izlerken çok heyecanlanıyorum. Milli sporcu olması bana ayrı bir onur veriyor. Oğlum hiçbir zaman hayata küsmedi. Onun Avrupa ve dünya birincisi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk de Ertöz'ün çok başarılı bir sporcu olduğunu, birçok engelliye dansı sevdirdiğini kaydetti.