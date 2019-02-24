Milli Dansçı Kaan Özelçam Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Yaklaşık 7 yıldır gördüğü lösemi tedavisinin ardından dün hayatını kaybeden 17 yaşındaki milli dansçı Kaan Özelçam'ın cenazesi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.
Yaklaşık 7 yıldır gördüğü lösemi tedavisinin ardından dün hayatını kaybeden 17 yaşındaki milli dansçı Kaan Özelçam'ın cenazesi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.
Ankara'da hayatını kaybeden Özelçam'ın cenazesi, Ayvalık ilçesindeki Saatli Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine, genç dansçının annesi Behire Özelçam ve babası Hakan Özelçam'ın yanı sıra yakınları ile arkadaşları katıldı.
Özelçam'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Alibey Kabristanı'na defnedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:32 Kaynak: AA
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