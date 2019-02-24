Milli Dansçı Kaan Özelçam Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yaklaşık 7 yıldır gördüğü lösemi tedavisinin ardından dün hayatını kaybeden 17 yaşındaki milli dansçı Kaan Özelçam'ın cenazesi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.

Yaklaşık 7 yıldır gördüğü lösemi tedavisinin ardından dün hayatını kaybeden 17 yaşındaki milli dansçı Kaan Özelçam'ın cenazesi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.



Ankara'da hayatını kaybeden Özelçam'ın cenazesi, Ayvalık ilçesindeki Saatli Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine, genç dansçının annesi Behire Özelçam ve babası Hakan Özelçam'ın yanı sıra yakınları ile arkadaşları katıldı.



Özelçam'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Alibey Kabristanı'na defnedildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstanbul'un Göbeğinde Korkunç Olay! Karlar Üzerinde Ölü Bulundu

Tekirdağ'da Denizin 30 Metre Çekilmesi Vatandaşları Endişelendirdi

Tunceli'de Yapılan Ankette HDP Adayları, Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na Fark Attı

Bakan Kasapoğlu'ndan Derbi Öncesi Centilmenlik Çağrısı