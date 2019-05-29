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Milli dansçılar Almanya yolcusu

30 dakika önce

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı, Almanya'da 1-2 Haziran'da yapılacak "Para Dance Sport Mainhatten Cup" yarışmasına katılacak.

Milli dansçılar Almanya yolcusu, System.String[]
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı, Almanya'da 1-2 Haziran'da yapılacak "Para Dance Sport Mainhatten Cup" yarışmasına katılacak.
Milli Takım Kafile Başkanı ve antrenör Gazi Umdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da gerçekleştirilen 10 günlük kampın devam ettiğini söyledi.
Almanya'nın Frankfurt kentinde 1-2 Haziran'da yapılacak "Para Dance Sport Mainhatten Cup" yarışmasına hazırlandıklarını aktaran Umdu, yarışmada Türkiye'yi 4 kategoride Abdülkadir Ünal, Osman Ertöz, Mehmet Sefa Öztürk, Sima Elif Umdu ve Yeşim Eryiğit'in temsil edeceğini dile getirdi.
Umdu, yarışmadan başarıyla dönmek istediklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:08 Kaynak: AA
Türkiye, Almanya, Spor
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