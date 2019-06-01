Milli dansçılardan 2 madalya
1 saat önce
Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Para Dans Mainhatten Kupası'nın ilk gününde milliler birer gümüş ve bronz madalya kazandı.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:34 Kaynak: AA
'nın Frankfurt
kentinde düzenlenen Para Dans Mainhatten Kupası'nın ilk gününde milliler birer gümüş ve bronz madalya kazandı. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, erkekler bireysel dans sporu kategorisinde (vals, tango, samba, rumba ve jive) Abdülkadir Ünal'la gümüş, Osman Ertöz'le bronz madalya elde etti.
Organizasyonda müsabakalar, yarın tamamlanacak.
Şampiyonlar Ligi Finali'nde sahaya giren Wolanski'nin takipçi sayısı uçtu
Muhammed Salah, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Kadın fenomen, Şampiyonlar Ligi Finali'nde sahaya girdi
Emre Belözoğlu: 1 sene daha oynamak istiyorum, olmazsa futbolu bırakacağım