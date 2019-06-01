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Milli dansçılardan 2 madalya

1 saat önce

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Para Dans Mainhatten Kupası'nın ilk gününde milliler birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

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Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Para Dans Mainhatten Kupası'nın ilk gününde milliler birer gümüş ve bronz madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, erkekler bireysel dans sporu kategorisinde (vals, tango, samba, rumba ve jive) Abdülkadir Ünal'la gümüş, Osman Ertöz'le bronz madalya elde etti.
Organizasyonda müsabakalar, yarın tamamlanacak.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:34 Kaynak: AA
Frankfurt, Almanya, Spor
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