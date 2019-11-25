Milli dansçıların hedefi, altın madalya

SAMSUN'da kampa giren Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı sporcuları, Almanya'da düzenlenecek dünya dans şampiyonasına hazırlanıyor. Sıkı kamp programında antrenmanlarını sürdüren milli dansçılar, şampiyondan altın madalya ile yurda dönmeyi hedefliyor.

Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı sporcuları, 29 Kasım'da Almanya'da düzenlenecek dünya şampiyonası için Samsun'da kamp girdi. Yaşar Doğu Spor Salonu'nda antrenmanlara başlayan dans sporcuları, Milli Takım Antrenörü Gazi Umdu yönetimindeki yoğun kamp programında ter döküyor, müzik eşliğinde kendilerini daha da geliştirmeye çalışıyor. Şampiyonada milli sporcular, Osman Ertöz, Yeşim Eryiğit, Abdül Kadir Ünal, Şima Elif Umdu, Burak Bolat, Gizem Sarıgöl, Memet Sefa Öztürk ve Yeliz Güllü, 12 kategoride Türkiye'yi temsil edecek. Antrenmanlarını sürdüren milli dansçılar, şampiyondan altın madalya ile yurda dönmeyi hedefliyor. 29 Kasım - 2 Aralık tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya, dünyanın birçok ülkesinden 350 sporcu katılacak.

'ÜLKEMİZİ GURURLANDIRACAĞIZ'

Dünya şampiyonasına sıkı bir şekilde hazırlandıklarını belirten Antrenör Gazi Umdu, "Takım olarak yoğun bir odaklanma içerisindeyiz ve dünya şampiyonasına hazırız. Çok iddialıyız. Bu yarışmaya 4 senedir hazırlanıyoruz. Bir sporcunun hayali olimpiyatlarda yarışmaktadır, fakat tekerlekli sandalye dans sporu branşı olimpiyatlarda yer almıyor. Dolayısıyla bizim hedefimiz; dünya şampiyonasına katılmaktı. Bu hedefimizi gerçekleştirdik. Dünyada bu spor 50 senedir var ancak biz son 5 senesini yakalayabildik. Kısa zamanda birçok madalya kazandık, geç başladık ama çok iyi seviyelere yükseldik. İyi sonuçlar alarak, ülkemizi gururlandıracağız" dedi.

'ŞAMPİYONADA İDDİALIYIZ'

Milli takım dansçısı Gizem Sarıgöl de, Almanya'da düzenlenecek dünya şampiyonasına sıkı bir şekilde hazırlandıklarını kaydederek, altın madalya için mücadele edeceklerini ifade etti. Milli sporcular ise şampiyona için iddialı olduklarını vurgulayarak, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.