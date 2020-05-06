Milli Dayanışma Kampanyası için mektupla birlikte 45 lira bıraktı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Almanya'dan getirilerek öğrenci yurduna yerleştirilen ve karantina sürecini tamamlayarak tahliye olan Bülent Bektaş isimli vatandaş geride helallik mektubu ile 45 liralık bağış bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Almanya'dan Giresun'a getirilerek yerleştirildikleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gülpembe Hatun Yurdu'ndaki 14 günlük gözetim süresi sona eren Türk vatandaşları memleketlerine uğurlandı.

Bazı vatandaşlar ayrılırken yaşadıkları süreci aktardıkları mektuplarla memnuniyetlerini dile getirdi.

Bülent Bektaş isimli vatandaşın helallik istediği mektubunun içerisinden ise karantina sürecindeki masraflarına karşılık 45 liralık bağış çıktı.

Beştaş'ın bağışının görevliler tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası hesabına yatırıldığı öğrenildi.

Bektaş, mektubunda, karantina sürecinde kendisine gösterilen ilgi ve alakaya teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Devletimize iftira atan o hayasızlar, o edepsizlere verilen hizmet onlara helal değildir. Biz burada çok iyi bakıldık. Çok iyi ilgilendiniz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Allah sizi çoluk çocuğunuza bağışlasın. Allah devletimize zeval vermesin. Hepinizden Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun. Çayınızı, kahvenizi içtim. Benden sonra gelecek kardeşlerimize bir yardım olur belki Allah için küçük bir bağış bırakıyorum. Helali hoş olsun. 'Ne Mutlu Türk Diyene'. Allah var gam yok."