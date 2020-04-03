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Milli Dayanışma Kampanyası'na 13 milyon TL bağışladıklarını duyurdu
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Kalyon Holding 6 Milyon TL ve Vefa Kolileri için de 7 Milyon TL olmak üzere toplam 13 Milyon TL bağışladığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem
' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Kalyon Holding 6 Milyon TL ve Vefa Kolileri için de 7 Milyon TL olmak üzere toplam 13 Milyon TL bağışladığını duyurdu.
Kalyon Holding'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle; "Koronavirüs salgınının, ülkemizde toplumsal hayatı olumsuz etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Devletimiz, bu süreçte ilk günden itibaren tüm kurum ve imkanlarıyla milletimizin yanında yer almıştır. Biz de Kalyon Holding olarak bu alanda üzerimize düşeni yapmak için kollarımızı sıvadık. Koronavirüs salgınının ülkemizde ortaya çıkması üzerine, Cumhurbaşkanımızın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamıza Kalyon Holding olarak 6 Milyon TL, İstanbul Valililiği'mizin koordinasyonunda başlatılan "Vefa Kolileri Kampanyası" için 7 Milyon TL olmak üzere toplam 13 Milyon TL bağışladık."
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:24 Kaynak: DHA
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