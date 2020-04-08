Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 kiracısından kira almayarak destek verecek - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde Fevzi Temiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, iş yerlerini kapatmak durumunda kalan 4 kiracısından ve 3 öğrenci evinden kira almayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verecek.

Temiz, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak için esnaf ve öğrenci olan kiracılarından kira almayarak destek olmaya karar verdiğini söyledi.

Diğer mülk sahiplerine de örnek olmak istediğini vurgulayan Temiz, kahvehane, çay ocağı ve kuaför salonu işleten 4 kiracı ile 3 öğrenci evinden üç ay boyunca kira almayacağını belirterek, "Diğer mülk sahipleri de mümkünse en azından yüzde 50 kiralarını almasınlar. Kapanan iş yerlerinden hiç almamaları daha iyi. Biz bu süreci birbirlerimize destek olarak, Allah'ın izni ile en az zayiatla atlatacağız. İş yeri sahipleri kiracılarını düşünsün. Onları mağdur etmesinler." diye konuştu.

Aldığı haber ile sevinç yaşayan kuaför Ahmet Mutlu ise, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karara uyarak iş yerimizi kapatıp evde bekliyoruz. Önemli olan toplum olarak birlik, beraberlik ve sağlıklı kalmak, ancak başka gelir kaynağımız yok, dükkan sahibine bu güzel düşüncesi için teşekkür ediyorum." dedi.