Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 yaşındaki Tekin'den destek - Son Dakika

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Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 yaşındaki Tekin'den destek
6 saat önce
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 7 yaşındaki Gül Derin Su Tekin, kumbarasında biriktirdiği 60 lirayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 7 yaşındaki Gül Derin Su Tekin, kumbarasında biriktirdiği 60 lirayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.
Yeni Mahallede yaşayan Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Tekin, kumbarasında biriktirdiği 60 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.
Parayı kampanya hesabına yatırılmak üzere Kızıltepe Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubuna teslim eden Tekin, kampanyaya bağışta bulunan yaşıtlarından etkilendiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:08 Kaynak: AA
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