Milli Dayanışma Kampanyası'na 70 yaşındaki Yusuf amcadan destek - Son Dakika

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Milli Dayanışma Kampanyası'na 70 yaşındaki Yusuf amcadan destek
6 saat önce
Adıyaman'da 70 yaşındaki Yusuf Turgut, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.
Adıyaman'da 70 yaşındaki Yusuf Turgut, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlardan Yusuf Turgut, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak, emekli maaşının 650 lirasının kampanya hesabına yatırılmasını istediğini söyledi.
Turgut'un Siteler Mahallesi'ndeki evine giden ekipler, parayı teslim alarak hesaba yatırdı.
Yusuf Turgut, yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızın birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde vatanımızın ve milletimizin, hem görev olarak hem de maddi olarak yanındayız." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:14 Kaynak: AA
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