Milli Dayanışma Kampanyası'na Almanya'da çalışan Türk işçilerden destek - Son Dakika

Almanya'nın Brühl kentinde Türkiye'den geçici işçi olarak gelen 30 işçi aralarında topladıkları 10 bin 220 avroyu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Türkiye ile Almanya arasındaki İstisna Akdi çerçevesinde bir firma vasıtasıyla Türkiye'den gelen işçileri çalıştıkları inşaatta ziyaret ederek, Berlin Büyükelçimiz Ali Kemal Aydın adına teşekkür etti.

Başkonsolos Erciyes, tüm dünyanın ve ülkemizin zor bir dönemden geçtiğini, devletimizin yeni tip koronavirüse karşı gerekli tedbirleri hızlı ve etkin bir şekilde almakta olduğunu ve bu zor dönemin toplumsal birlik ve berberliği gerektirdiğini söyledi.

Erciyes, toplumumuzun Milli Dayanışma Kampanyası'na güçlü bir şekilde destek sağladığını, ekmek parasını kazanmak için gurbete gelen işçilerimizin de kampanyaya destek verdiklerini öğrenmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Erciyes, "Sağlık tedbirlerine uymak koşuluyla işçilerimize bizzat teşekkür etmek istedik. Almanya'da bulundukları sürede bir ihtiyaçları olursa işçilerimizin her zaman başkonsolosluğumuzu arayabileceklerini söyledik. Krizin sona ermesini takiben işçilerimizle çay içmek için ayrıca şantiyeyi tekrar ziyaret edeceğimizi belirttik." dedi.